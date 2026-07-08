Video / Necef’te Tarihi Veda: Hz. Ali (a.s) Türbesi’nde Milyonlarca Kişi Hamenei İçin Buluştu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Necef sokakları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarihin en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Şehit Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei için düzenlenen cenaze töreni, Hz. Ali’nin türbesinin avlusu olan Sahın-ı Mutahhar-ı Alevi’de gerçekleşti.

“İnsan Seli” Türbeye Akın Etti

Törenin başlamasıyla birlikte, kutsal türbenin çevresi ve Necef’in ana arterleri adeta bir "insan seli"ne dönüştü. Bölgeden gelen görüntüler, avlunun tamamen dolduğunu ve binlerce kişinin türbeye ulaşmak için büyük çaba sarf ettiğini ortaya koydu.

Yas ve Kararlılık Bir Arada

Törene katılanlar, sadece yas tutmakla kalmadı; attıkları sloganlarla liderlerine olan bağlılıklarını ve duruşlarını sergiledi. Kutsal mekanın atmosferine hakim olan hüzün, kortej ilerledikçe yerini devasa bir dayanışma görüntüsüne bıraktı. Irak’taki dini ve siyasi çevrelerin de geniş katılım gösterdiği tören, bölgedeki gerilimin zirve yaptığı bir dönemde hem bir veda hem de bir irade beyanı olarak kayıtlara geçti.

Necef’teki bu görkemli veda, sadece defin işleminin gerçekleştiği bir yer değil, aynı zamanda bölge halkının liderlerine olan vefasının ve birlik mesajının küresel kamuoyuna ulaştığı merkez oldu.