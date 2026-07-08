ABD Saldırısının Gizlenen Görüntüleri İlk Kez Yayında: "Şehit Hüseyniyesi"nin 37 Yıllık Hikayesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimin en üst düzeyde seyrettiği bir dönemde İran, yakın tarihin en kritik askeri ve manevi arşivlerinden birini dünya kamuoyunun erişimine açtı. Şehit düşen Devrim Lideri’nin Kerbela’ya olan son yolculuğuyla eş zamanlı olarak paylaşılan özel dosya, Tahran’ın kalbindeki İmam Humeyni Hüseyniyesi’nin uğradığı ağır saldırıların belgesel niteliğindeki kanıtlarını içeriyor.

“Karanlık Gece” İlk Kez Aydınlanıyor

“Hüseyiniye-i Şehit” (Şehit Hüseyniyesi) başlığıyla sunulan tarihi anlatıda, ABD kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve Tahran yönetimi tarafından “kalleşçe” olarak nitelendirilen saldırıların ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraf ve video kayıtları yer alıyor. Bugüne kadar askeri gizlilik gerekçesiyle saklı tutulan bu belgeler, saldırının merkez üssünde yarattığı tahribatın boyutlarını ve hedef alınan yapının uğradığı yıkımı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Sembolik Zamanlama: Kerbela Yolculuğuyla Eş Zamanlı

Yayının zamanlaması, taşıdığı politik mesaj açısından dikkatle kurgulanmış durumda. Görseller ve tarihi vesikalar, Şehit Devrim Lideri’nin naaşının Irak’taki kutsal Kerbela şehrine ulaştığı dakikalarda servis edildi. İranlı analistler bu adımı, “Direnişin manevi merkezine yapılan saldırıyı unutturmama ve liderliğin sürekliliğine dair tarihsel bir hafıza tazeleme hamlesi” olarak değerlendiriyor.

Karar Merkezinden “Şehit” Statüsüne

Tam 37 yıldır İran devlet yapısının en önemli kararlarının alındığı, kritik kabullerin yapıldığı ve liderlik makamının halkla buluştuğu ana merkez olan İmam Humeyni Hüseyniyesi, bu son gelişmelerle birlikte artık resmi anlatıda “Şehit Hüseyniyesi” olarak anılmaya başlandı.

Yayınlanan bu tarihi anlatı ve sarsıcı görüntüler, ABD ile İran arasındaki askeri çatışmanın sadece sahada değil, medya ve tarih yazımı cephesinde de ne denli derin bir mücadeleye sahne olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.