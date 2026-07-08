Video /Irak'ta Şehit Lider İçin Görkemli Uğurlama: Milyonlar Sokaklara Akın Etti, ABD Karşıtı Sloganlar Yükseldi

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Irak'ta milyonlarca kişi, şehit lideri son yolculuğuna uğurlamak için sokaklara çıktı. Büyük bir katılımın gözlendiği törende vatandaşlar, ABD karşıtı sloganlar atarak duygularını dile getirirken, "Amerika, Hüseyin'in evladını şehit etti; kendini ise zillete mahkûm etti." ifadeleri dikkat çekti.