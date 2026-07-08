Ehl-i Beyt (a.s.) Haber Ajansı'nın takipçilerinden biri tarafından kaydedilerek ajansa ulaştırılan görüntüler, cenaze törenindeki milyonlarca kişinin katılımını ve duygusal atmosferi gözler önüne serdi. Görüntülerde, şehit liderin naaşına eşlik eden kalabalığın birlik ve dayanışma içinde yürüdüğü, tören boyunca yasın yanı sıra ABD karşıtı sloganların da öne çıktığı görüldü.
Video /Irak'ta Şehit Lider İçin Görkemli Uğurlama: Milyonlar Sokaklara Akın Etti, ABD Karşıtı Sloganlar Yükseldi
8 Temmuz 2026 - 19:16
News ID: 1837555
Irak'ta milyonlarca kişi, şehit lideri son yolculuğuna uğurlamak için sokaklara çıktı. Büyük bir katılımın gözlendiği törende vatandaşlar, ABD karşıtı sloganlar atarak duygularını dile getirirken, "Amerika, Hüseyin'in evladını şehit etti; kendini ise zillete mahkûm etti." ifadeleri dikkat çekti.
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