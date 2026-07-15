Hizbullah: Çerçeve anlaşması tarihin en utanç verici anlaşması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Meclis üyesi ve Hizbullah’ın “Vefâ Direniş” grubu üyesi Hasan Fadlallah, çerçeve anlaşmasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Fadlallah, Lübnan halkının mevcut hükümete güven duymadığını belirterek, hükümetin ne halkı korumak, ne toprakları özgürleştirmek ne de ulusal egemenliği savunmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Fadlallah, “Bu anlaşma ile hükümet, topraktan, milletten, egemenlikten ve meşru haklardan vazgeçen bir model ortaya koymuştur. Temel anlayışları Lübnan’ın çıkarlarını gözetmek değildir” ifadelerini kullandı.

“Hükümetin derdi direnişi zayıflatmak”

Hizbullah yetkilisi, hükümetin asıl kaygısının Lübnan’ın güç unsurlarını zayıflatacak bir yol bulmak olduğunu öne sürdü. Bu yaklaşımı, hükümetin direnişi zayıflatma ve silahsızlandırma amacıyla dışarıdan gelen programlara bağımlılığına bağladı.

Fadlallah, “Çerçeve anlaşmasını okuyan ve hukuk, anayasa ve uluslararası mutabakatlara asgari düzeyde aşina olan herkes, tüm hükümlerin düşmanın lehine düzenlendiğini görür. Anlaşmada Lübnan lehine tek bir madde, hatta tek bir kelime yoktur” dedi.

Bu anlaşmayı “devletler tarihindeki en kötü anlaşma” olarak tanımlayan Fadlallah, “Dünyada hiçbir egemen devlet, bir işgalci devletle böyle bir anlaşma imzalamamıştır” diye konuştu.

“İran’ın bölgesel denklemi hayati önem taşıyor”

Fadlallah, Hizbullah’ın mevcut aşamaya bilgelik, cesaret ve tüm risklere karşı sürekli hazırlık içinde yaklaştığını belirtti. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin sonunda bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurgulayan Fadlallah, “İran İslam Cumhuriyeti, bölgede bizim topraklarımız da dâhil olmak üzere tüm bölgenin lehine bir denklem dayatmak için çalışıyor. İran liderliğine ve İran halkına tam güvenimiz var. Bizim çalışma prensibimiz; düşmanın topraklarımızdan çekilmesi, tüm saldırı biçimlerinin durması, halkımızın geri dönüşü, esirlerin özgürlüğü ve yeniden imardır” dedi.

“Yeniden inşa asıl sorumluluğu hükümetin”

Ayrıca Fadlallah, yerinden edilmiş kişilerle ilgili olarak, halkın maruz kaldığı günlük acının, İsrail rejiminin ülkelerine uyguladığı baskı ve savaşın bir parçası olduğunu dile getirdi. Hizbullah’ın halkın sıkıntılarını hafifletmek için tüm gücüyle çalıştığını, ancak evlerin yeniden inşası ve köylere dönüş konusunda asıl sorumluluğun bütçelere sahip olan hükümete ait olduğunu söyledi.

Fadlallah, “Biz Hizbullah olarak ne yapabiliyorsak onu yapıyoruz; çünkü direniş ile halk arasında bir ayrım yoktur ve bugün Hizbullah’ın tüm imkânları bu insani ve sosyal mücadelede seferber edilmiştir” şeklinde konuştu.