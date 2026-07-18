Devrim Muhafızları: ABD üssü barındıran ülkeler hedefimizde, siviller bölgeden uzaklaşmalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, 27 numaralı bildirisiyle Kuveyt topraklarındaki ABD hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

Bildiride, Nasr 2 Operasyonu'nun 18. dalgasında "Ya Ebu'l-Fazl el-Abbas (a.s.)" duasıyla gerçekleştirilen harekâtta, Kuveyt'teki Arifcan Kara Kuvvetleri Destek Merkezi'nde konuşlu "mütecaviz" ABD güçlerinin hedef alındığı ve çok sayıda askerin öldürüldüğü ifade edildi. Eş zamanlı olarak, Kuveyt'teki Ali El-Selim Hava Üssü'ne ait radar sisteminin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurularak imha edildiği belirtildi. Muhafızlar ayrıca, üs bünyesindeki bir silah bakım ve onarım hangarı ile İHA barınağının da yerle bir edildiğini aktardı.

Açıklamada, ABD'nin geçen hafta müzakereler devam ederken ateşkesi ihlal ederek savaşı yeniden başlattığı, ancak İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılık vermesi üzerine doğrudan çatışmadan kaçınarak savaş suçu işlediği öne sürüldü. IRGC, ABD'nin hastane, köprü, demiryolu, havalimanı, liman ve iletişim merkezleri gibi sivil altyapıyı hedef alarak sivilleri katlettiğini iddia etti.

IRGC, "Kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın" ayetine atıfta bulunarak, ABD askerlerini ülkelerinde barındıran Kuveyt gibi ev sahibi ülkelere, sivilleri olası hedef noktalarından uzaklaştırmaları çağrısında bulundu ve misillemelerin devam edeceğini vurguladı. Ancak bildiride, düşmanın bu "hainane" yaklaşımına fırsat tanımak amacıyla dün geceki saldırıların yalnızca askeri hedeflerle sınırlı tutulduğu belirtildi.