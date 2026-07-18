Hizbullah: Lübnan hükümeti ABD'yi memnun etme peşinde, halkına ihanet ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan parlamentosunda Vefâ Direniş Bloku'nun kıdemli milletvekili Ali Fayyad, Beyrut yönetiminin İsrail ile yürüttüğü doğrudan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Roma'da tamamlanan son müzakere turunun ardından, Lübnan hükümetinin resmi tutumunun giderek daha belirgin hale geldiğini ve hükümet ile Lübnan toplumu, özellikle de İsrail saldırılarının devam ettiği güney bölgeleri arasındaki uçurumun derinleştiğini ifade etti.

Fayyad, dün akşam katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmada, "İsrail'in Lübnan halkına yönelik suçları sürerken hükümet, sanki hiçbir şey olmamış gibi bu rejimle doğrudan müzakerelere devam ediyor ve utanmazca 'olumlu gelişmelerden' bahsediyor" dedi.

Hizbullah'lı milletvekili, hükümetin halkını terk ettiğini, onların acılarına ve İsrail'in işlediği suçların boyutuna kayıtsız kaldığını vurguladı. Ayrıca, hükümetin tüm başarısızlıkları ve skandallarına rağmen, içeriden ve dışarıdan, hatta dostlarından gelen sert eleştirilere rağmen teslimiyetçi seçeneklerde ısrar ettiğini belirtti.

Fayyad, "Hükümet şimdi Amerikalıları memnun etmek ve Siyonistlere karşı teslimiyetini, direnişi yok etme ve silahsızlandırma hedefiyle meşrulaştırmanın peşinde. Oysa toprakları kurtarmak, halkı korumak, yerleşimcileri köylerine döndürmek, Lübnan egemenliğini ve iç istikrarı korumak yetkililerin hesaplarında sadece içi boş, değersiz söylemlerden ibaret" ifadelerini kullandı.

Lübnanlı yetkililerin ülkeyi tehlikeli bir noktaya taşıma kararlılığında olduğunu, ne toprağı geri alabildiklerini ne de egemenliği sağlayabildiklerini, aynı zamanda iç istikrarı ve Lübnan halkının birliğini kaybettiklerini söyleyen Fayyad, hükümetin yaptıklarının İsrail'in planladığı şey olduğunu ve Lübnanlı yetkililerin kendi iradeleriyle bu tuzağa düştüklerini kaydetti.

"Bu nedenle hükümetle sorunumuz çok ciddi, iletişim köprülerini kestik ve mutabakat imkânsız hale geldi" diyen Ali Fayyad, sözlerini şöyle tamamladı:

"Direniş her zamanki gibi tüm olasılıklar ve seçenekler için hazırdır. Vatanı savunma hakkı, toprakları kurtarma, nüfusun köylerine dönüşü ve Lübnan toplumunun birliğine bağlılık gibi bilinen ilkeleri doğrultusunda, hiçbir kısıtlama veya şart olmaksızın hareket edecektir."