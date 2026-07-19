“Teslimiyet Şartlarını Müzakere Ediyorlar”: Hizbullah’tan Hükümete Sert Çerçeve Anlaşması Eleştirisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’ta siyasi kulisler, Hizbullah’ın çerçeve anlaşmasına yönelik başlattığı sert muhalefetle çalkalanıyor. Milletvekili Ali Feyyad’ın yaptığı açıklamalar, hükümetin diplomatik adımları ile sahada süregelen direniş söylemi arasındaki uçurumun derinleştiğini gözler önüne seriyor.

Feyyad, hükümet kanadının attığı imzaların sadece bir uzlaşı değil, İsrail’in bölgedeki varlığını ve “işgal bahanelerini” meşrulaştıran bir belge niteliği taşıdığını belirtti. “Bu bir müzakere değil, teslimiyet şartlarının konuşulduğu bir süreçtir,” ifadelerini kullanan Feyyad, hükümetin izlediği yolu ‘yenilmişlik psikolojisi’ olarak niteleyerek eleştirilerinin dozunu artırdı.

Bu çıkış, Lübnan iç siyasetinde anlaşmaya karşı olan blokun sesini yükselttiği şeklinde yorumlanıyor. Feyyad’ın retoriği, sadece bir hükümet eleştirisi olmanın ötesinde, Hizbullah’ın sahada kontrol ettiği alanlarda hükümet kararlarını tanımama eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor. Başkentteki siyasi gözlemciler, Feyyad’ın bu sert söyleminin, anlaşmanın uygulanması noktasında hükümetin elini zorlayacağını ve içerideki toplumsal kutuplaşmayı tırmandıracağını öngörüyor.