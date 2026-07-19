Han Yunus’ta Cehennem Gecesi: İsrail Ordusu’ndan Doğu Bölgelerine Şiddetli Saldırı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Saldırıların odağında yer alan Han Yunus’un doğu kesimleri, İsrail güçlerinin ağır ateş gücüyle sarsılıyor. Operasyonun sadece topçu atışlarıyla sınırlı kalmadığı; savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının da aktif rol aldığı çok boyutlu bir saldırı dalgası yaşandığı bildiriliyor. Özellikle kullanılan yanıcı mühimmatlar, yerleşim alanlarındaki yangınların hızla genişlemesine ve alevlerin kontrol altına alınmasının imkansız hale gelmesine neden oluyor.

Yerel kaynaklar, bölgenin üzerini kaplayan kalın duman tabakasının görüş mesafesini sıfıra indirdiğini ve saldırıların halen kesintisiz devam ettiğini belirtiyor. Sivillerin yoğun olduğu bölgelerde tahribat giderek artarken, itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin yoğun bombardıman nedeniyle yangınlara ve yaralılara müdahale etmekte büyük güçlük çektiği ifade ediliyor. Bölgeden gelen son bilgiler, saldırıların etkisinin Han Yunus genelinde endişe verici bir boyuta ulaştığını gösteriyor.