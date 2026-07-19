Yemen'den Suudi Arabistan'a uyarı: Kuşatma kaldırılmazsa savaş başlar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Devrim Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi, Cuma günü Sana'da düzenlenen büyük mitingde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'a ve Riyad liderliğindeki koalisyon güçlerine, Yemen halkına yönelik kuşatmayı tamamen kaldırmaları için cumartesi gününe kadar süre tanıdığını ifade etti. El-Husi, bu sürenin "törensel olmadığını" ve Suudi Arabistan için "son fırsat" anlamına geldiğini vurguladı.

Yemen liderine göre, kuşatmanın tamamen kaldırılması, savaş tazminatlarının ödenmesi ve Yemen halkının uğradığı insani ile ekonomik kayıpların karşılanması, bu süreçte yerine getirilmesi gereken temel taahhütler olarak sıralandı. El-Husi, Riyad yönetiminin zaman kazanma taktiğini sürdürmesi durumunda, Yemen silahlı kuvvetlerinin masasında Suudi Arabistan için "hoş olmayan seçeneklerin" bulunacağı uyarısında bulundu.

Sana'da Milyonluk Katılım: "Halk Liderine Tam Yetki Verdi"

El-Husi'nin konuşmasına sahne olan Sana'daki Cuma mitingine, görgü tanıklarının ifadelerine göre milyonlarca kişi katıldı. Bu katılım, Ensarullah yetkilileri tarafından "tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirildi.

Ensarullah yetkililerinden Muhammed Miftah, mitingin ardından yaptığı değerlendirmede, bu katılımın halkın liderliğe verdiği açık bir destek ve yetki olduğunu belirtti. Miftah'a göre, Sana sokaklarına akın eden kalabalık, liderliğin önümüzdeki aşamada alacağı her türlü kararı onayladığını gösteriyor.

Ensarullah Siyasi Büro üyesi Hizam el-Esed ise bu katılımı, Yemen halkının kuşatma, saldırı ve hak ihlallerine karşı kararlılığının bir göstergesi olarak nitelendirdi. El-Esed, "Halk, liderliğin kuşatmayı kırma ve haklarını geri alma konusundaki seçeneklerine tam destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Riyad Yönetimine Ağır Suçlamalar: "Ekonomik Saldırı ve Zamana Oyun"

Ensarullah'ın üst düzey yetkilileri, Suudi Arabistan'ı doğrudan hedef alan açıklamalarda bulundu. Muhammed Mansur, Suudi Arabistan ile yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını ve önümüzdeki aşamada "ekonomik saldırının" sona erdirilmesi ve halkın haklarının geri alınması için harekete geçileceğini ifade etti.

Saba Haber Ajansı Başkanı Nasruddin Amir ise mitingin, halkın liderliğe "olağanüstü yetkiler" verdiği anlamına geldiğini belirterek, önümüzdeki süreçte kuşatmayı kırmaya ve "yeni caydırıcı denklemler" oluşturmaya yönelik kararlar alınacağını ifade etti.

Askeri uzman Mücip Şemsan da Suudi Arabistan'ın son hamlelerini, ABD ve İsrail'in bölgesel hedefleriyle uyumlu bir tansiyon yükseltme çabası olarak yorumladı. Şemsan, Yemen'in askeri kapasitesinin, tansiyonun devam etmesi halinde saldırgan güçlere yeni caydırıcı denklemler dayatabilecek güçte olduğunu ifade etti.

Ürdün'ün Uçuş Hamlesine Sana'dan Şartlı Yaklaşım

Bu gelişmeler yaşanırken, Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Amman ile Sana arasında düzenli ticari seferler başlatmayı planladığını duyurdu. Açıklamada, bu adımın insani ihtiyaçlar, özellikle hasta nakli amacıyla ve önceki mutabakatlar çerçevesinde atıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün bu kararını memnuniyetle karşıladığını ve bunu Yemen'deki barış çabalarını destekleyen insani bir adım olarak nitelendirdi. Riyad destekli Yemen hükümeti ise bu girişimin başarısı için gerekli kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Ancak Sana'daki Ulusal Müzakere Heyeti'nden konuya ilişkin daha temkinli ve sert bir yaklaşım geldi. Heyet, Sana uçuşlarının yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun Sana'daki yetkili makamlarla tam koordinasyon ve ön koşulsuz olarak yapılması gerektiğini vurguladı. Müzakere Heyeti, asıl talebin Sana Uluslararası Havalimanı'nın tüm destinasyonlara tamamen açılması olduğunu ve sınırlı sayıdaki uçuşların yetersiz kalacağını belirtti.

Açıklamada, insani dosyanın çözümünün yalnızca birkaç uçuş başlatmanın ötesinde olduğu; kuşatmanın tamamen kaldırılması, memur maaşlarının ödenmesi ve diğer insani-ekonomik sorunların da kapsamlı şekilde ele alınması gerektiği ifade edildi. Heyet, Sana ile Riyad arasında mutabık kalınan tüm insani yükümlülüklerin ayrımsız ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesi çağrısını yineleyerek, kısmi adımların Yemen halkının zor durumuna kalıcı çözüm olamayacağını belirtildi.