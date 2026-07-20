İran: ABD'nin sivil altyapıya yönelik saldırıları gerçek niyetini gösteriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin çeşitli illerdeki sivil ve altyapı tesislerine yönelik saldırılarını "en açık ifadelerle" kınadı. Bekai, bu saldırıların yalnızca harita üzerindeki noktaları hedef almadığını, doğrudan insani güvenliğe ve yaşam hakkına yönelik olduğunu kaydetti.

"Eğer Ahvaz'da bir çocuk patlama sesinden korkarsa, bu topraklarda hiçbir İranlı rahat uyuyamaz" diyen Bekai, güney halkının direnişini ve fedakarlığını övdü. ABD'nin sözde "hedef gözetme" politikasının aslında bir terör stratejisi olduğunu ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunan Bekai, bu saldırıların Washington'un "yıkıcı mantığının" bir tezahürü olduğunu belirtti.

Diplomasi ve Savunma İkilemi: "İki Kanat, Tek Vatan"

Basın toplantısında diplomasi ve savunma arasındaki ilişkiye de değinen Bekai, bu iki unsurun birbirini dışlamadığını, aksine tamamlayıcı olduğunu vurguladı.

"Diplomasi ve savunma iki kanattır; her biri görevini yerine getiremezse yönetim görevimiz düzgün yapılmaz" ifadelerini kullanan Sözcü, İran'ın hem müzakere masasında hem de sahada kararlılıkla hareket ettiğini aktardı. ABD'nin "müzakere veya savaş" ikilemi dayatmasının kabul edilemez olduğunu belirten Bekai, "Barış lüks bir mal değildir, bunun için mücadele edilmelidir" dedi. Ayrıca, ABD'nin daha önceki anlaşmalardan çekilmesini hatırlatarak, Washington'un diplomasi dilinin aslında tehdit ve dayatma aracı olduğunu savundu.

Hürmüz Egemenliği ve Muhtıra İhlali: "Metin Açıktı, ABD Sözünü Tutmadı"

Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik haklarını savunma kararlılığını yinelerken, imzalanan muhtıra metninde herhangi bir muğlaklık bulunmadığını ve ABD'nin taahhütlerini ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü, "Muhtıranın 5. maddesinde Hürmüz'ün yönetimine ilişkin hükümler açıkça ifade edilmişti. ABD'nin bu metni bahane ederek saldırılarına devam etmesi, aslında onların kötü niyetini gösteriyor" dedi. İran'ın, ABD yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece muhtırayı uygulamayacağını açıkladığını hatırlatan Bekai, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

Washington'un Çelişkileri: Rubio ve Trump Açıklamaları Mercek Altında

Bekai, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Başkan Trump'ın açıklamalarına da değindi. Rubio'nun İran füzelerinin Ürdün'deki savunma sistemlerini aştığını itiraf etmesini, ABD'nin bölgedeki hava hakimiyeti iddiasının çöktüğünün kanıtı olarak yorumladı. Trump'ın "Hürmüz'ü kontrol ediyoruz" iddiası ile eş zamanlı olarak saldırılardan zarar gördüklerini kabul etmesi arasındaki çelişkiye dikkat çeken Sözcü, bu durumun Washington'un çaresizliğini gösterdiğini savundu. Ayrıca, ABD'nin "Minab faciası" iddialarını yapay zeka ile çarpıtma girişimini de eleştiren Bekai, bu eylemlerin belgelenerek hesap sorulacağını belirtti.

Bölgesel Mesajlar: "ABD Askerleri Bölgede Hoş Karşılanmıyor"

Bölgedeki Amerikan askeri varlığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bekai, bu varlığın sonuçlarının ağır olacağını ve bölge halklarının ABD askerlerine karşı tavrını açıkça ortaya koydu. Suudi Arabistan ve Kuvevt gibi ülkelerin topraklarının ABD saldırıları için kullanılmasını eleştiren Sözcü, bu ülkelerin kendi halklarının güvenliğini riske attığını ifade etti. Yemen'e yönelik hava ablukasını da "zalimane" olarak nitelendiren Bekai, bu ablukanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve İran'ın bu konuda taviz vermeyeceğini söyledi.

Sonuç: İran'ın Kararlılığı ve ABD'nin Çıkmazı

Basın toplantısının genelinde, İran'ın hem diplomasi hem de savunma alanındaki kararlılığı vurgulanırken; ABD'nin saldırgan politikalarının ve çelişkili söylemlerinin bölgede istikrarsızlığa yol açtığı ifade edildi. Bekai, "Hiçbir yara, İran'ı ulusal egemenliğini savunmaktan alıkoyamaz" diyerek, ülkesinin caydırıcılık gücüne olan inancını yineledi. Washington'un bölgede kaybedecek çok şeyi olduğu ve İran'ın meşru savunma hakkı karşısında emperyalist emellerinin bir kez daha başarısızlığa uğradığı değerlendirmesi öne çıktı.