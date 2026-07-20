Irak Başbakanı Ali Zeydi, Washington'dan 48 anlaşmayla döndü: Irak'ta "sömürge" krizi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, 14 Temmuz'da başlayan ve beş gün süren resmi ziyaretini tamamlayarak Bağdat'a döndü. Ziyaret öncesinde Irak içinde tartışmalara yol açan bu hamle, Washington ile ilişkileri yeni bir seviyeye taşıma iddiasıyla gerçekleştirildi.

El-Zeydi, ABD'yi "stratejik ortak" olarak nitelendirirken; Bağdat'ın ekonomik ve teknolojik zorlukları aşmak için Washington'un desteğine ihtiyaç duyduğunu savundu.

Ziyaret sırasında Başbakan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmelerde enerji, güvenlik, askeri işbirliği ve mali reformlar gibi konuların ele alındığı ifade edildi. El-Zeydi'nin ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı ile de bir araya gelerek Kral Abdullah'ın davetini kabul ettiği kaydedildi.

İmzalar ve Sektörel Dağılım: Exxon'dan Starlink'e Uzanan Ağ

Ziyaretin somut çıktıları olarak 48 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi. Bu anlaşmaların petrol, sanayi, teknoloji, finans ve yatırım alanlarında yoğunlaştığı ifade edildi. Dikkat çeken isimler arasında Exxon Mobil, KBR, GE Vernova, Shell ve Halliburton gibi devasa Amerikan şirketlerinin yer aldığı kaydedildi. Ayrıca Starlink ile medya ve iletişim alanında, PepsiCo ile gıda sektöründe, Frito Lay ile tarım alanında işbirliği protokollerinin imzalandığı aktarıldı.

En çarpıcı gelişmelerden biri ise Irak'ın, Suriye üzerinden Akdeniz'deki Banyas Limanı'na uzanacak bir ham petrol ihraç hattı inşasına yönelik mutabakat oldu. Bu adım, Irak'ın enerji ihracatını çeşitlendirme çabası olarak sunulurken; bölgesel dinamikler açısından da yeni bir denklem oluşturma potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.

Irak'tan Yükselen Eleştiriler: "Vesayet" ve "Sömürü" Uyarıları

Başbakan'ın dönüşüyle birlikte Irak siyasetinde ciddi bir rahatsızlık dalgası baş gösterdi. "Hukuk" Koalisyonu üyesi Milletvekili Muhammed el-Hasnavi, ziyaretin "şok edici gerçekleri" ortaya çıkardığını savundu. El-Hasnavi, Trump'ın El-Zeydi'ye verdiği "Ortadoğu Lideri" unvanını hedef alarak; bu tür unvanların daha önce bazı Körfez ülkelerine de verildiğini, ancak sonrasında bu ülkelerin "sağılan inek" olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

Iraklı siyasetçi Rızzak el-Haydari ise, ABD'nin Irak'taki ekonomik ve güvenlik çıkarları peşinde koştuğunu belirterek, Başbakan'ın Irak'ı uzun vadeli yükümlülükler altına sokmaktan kaçınması gerektiği uyarısında bulundu. El-Haydari, Irak'ın stratejik konumunun ABD'yi cezbettiğini, ancak Bağdat yönetiminin bu süreçte dikkatli olması ve uzmanlardan destek alması gerektiğini savundu.

Bir başka milletvekili Riyad el-Mesudi ise El-Zeydi'nin, ABD'nin taleplerini uygulayacak güçlü bir parlamento fraksiyonuna veya halk desteğine sahip olmadığı için zor durumda kalacağını öne sürdü. El-Mesudi, Başbakan'ın iç ve dış aktörler arasında denge kurmak zorunda kalacağını ve tek taraflı kararların konumunu zayıflatacağını ifade etti.

Sonuç: İran ve Direniş Ekseni Perspektifinden Bir Değerlendirme

Uzmanlar, imzalanan anlaşmaların Irak ekonomisine yabancı sermaye çekme çabası olarak sunulsa da, aslında ABD'nin bölgedeki nüfuzunu pekiştirme ve İran'ın etki alanını sınırlama stratejisinin bir parçası olduğu görüşünde.

Trump yönetiminin, Irak'ı ekonomik olarak kendine bağlayarak, Direniş Ekseni ile ilişkilerini zayıflatmayı hedeflediği ileri sürülüyor. Washington'un daha önce benzer vaatlerle bölge ülkelerine yaklaştığı, ancak sonrasında onları sömürü aracına dönüştürdüğüne dair örneklerin çokluğu, Irak'ın olası kaderine dair ciddi soru işaretleri doğuruyor.

Irak halkının ve siyasi çevrelerin, bu anlaşmaların ülkenin egemenliğine, ekonomik bağımsızlığına ve bölgesel konumuna etkilerini yakından takip edeceği belirtiliyor. Başbakan El-Zeydi'nin, içerideki bu sert tepkilere rağmen ABD ile ilişkileri derinleştirme yönündeki ısrarı, kendi siyasi geleceğini de riske atabilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Direniş Ekseni'nin, Irak'taki kardeşlerinin bağımsızlık ve direniş iradesini destekleyeceği ve ABD'nin bölgedeki emellerine karşı her zaman sahada olacağı vurgulanıyor.