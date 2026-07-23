Mescid-i Aksa’da Tansiyon Yükseldi: Ben-Gvir ve Binlerce Yerleşimciden Baskın

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kudüs’te bulunan Harem-i Şerif’te (Mescid-i Aksa), sabah saatlerinde aralarında İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir’in de yer aldığı kalabalık bir yerleşimci grubu tarafından baskın gerçekleştirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan verilere göre, yerleşkeye giren toplam kişi sayısı 3 bin 228 olarak kaydedildi. Bu çapta bir kalabalığın Mescid-i Aksa avlusuna girişi, bölgedeki hassas dengeleri bir kez daha sarsan bir gelişme olarak öne çıktı.

Baskın sırasında, kutsal alanda ibadetlerini yerine getiren Filistinli siviller ile bölgede bulunan işgal güçleri arasında gerginlik yaşandı. Yerleşimcilerin avluya girmesiyle eş zamanlı olarak, işgal güçlerinin Filistinli ibadet edenlere yönelik sert müdahalede bulunduğu bildirildi. Müdahale sırasında kullanılan yöntemler nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı, bölgedeki sağlık ekiplerinin ise müdahalelere ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa’da yaşanan bu olaylar, İslam dünyasının kutsal mekanlarına yönelik saldırıların diplomatik ve sosyal tansiyonu tetikleyen temel unsurlar olduğunu bir kez daha kanıtladı. Filistinli sivil toplum kuruluşları ve bölgedeki yetkililer, baskınları ve ardından gelen şiddeti “kutsal alanın statüsüne saldırı” olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Bölgedeki atmosferin oldukça gergin olduğu ve yaşanan bu tür provokatif adımların, önümüzdeki günlerde hem yerel hem de uluslararası diplomatik çevrelerde yankı bulmaya devam edeceği değerlendiriliyor. İsrail tarafı ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, baskınların ve operasyonun güvenlik gerekçeleriyle yürütüldüğünü savunuyor.