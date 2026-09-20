Ensarullah: Suudi Arabistan ABD ve İsrail’e sığındı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Ferah, baskıların şiddetlenmesi, tehlikelerin derinleşmesi ve tehditlerin artmasının, Allah’ın vaatlerine ve zalimlere karşı koyup mazlum müminlere yardım etme yasalarına duyulan güveni sarsamayacağını söyledi. El-Ferah, çatışmanın sonuçlarını komploların büyüklüğünün ya da düşman tarafların gücünün belirlemediğini; akıbetin ilahi yasalara göre tecelli ettiğini vurguladı.

El-Ferah, X platformundaki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, müminlerin zorluklar karşısında değişmez olan Allah’ın vaatlerinden kaynaklanan kesin inanca dayandığını açıkladı. “Allah’tan daha çok ahdine vefa gösteren kim vardır?” ayetine atıf yapan el-Ferah, bu inancın, baskı ve tehdit düzeyi ne kadar yükselirse yükselsin insana zor koşullar karşısında kararlılık verdiğini vurguladı.

Ensarullah’ın üst düzey üyesi, küresel güçlerin adil bir dava karşısında ittifak etmesinin, onların hedeflerine ulaşma kabiliyetine sahip oldukları anlamına gelmediğini belirtti. Ona göre düşmanların hile ve komploları istedikleri sonuçlara ulaşmalarını garanti etmez. Allah’a tevekkül eden, O’ndan yardım isteyen ve hak ve adil gördüğü davaya bağlı kalan kişi, zorluklar ne kadar ağır olursa olsun umudunu yitirmez.

El-Ferah, bazı Kur’an ayetlerine atıfla zalimlerin hilesi ve Allah’ın tedbirine değindi; düşmanların tedbirinin Allah’ın iradesi dışında olmadığını ve başkalarına zarar vermek amacıyla kurulan tuzağın, tasarlayanların planladığından farklı sonuçlar doğurabileceğini yazdı.

Kur’an’ın, düşmanın hilesinin hedeflerine ulaşmasının garantisi olmadığını ve olayların gidişatının bu hilenin etkilerini geçersiz kılabileceğini vurgulayan örnekler sunduğunu ekledi.

Ensarullah’ın üst düzey üyesi, Kur’an’ın vurguladığı yasalardan birinin hile ve tuzağın sahiplerine dolanması olduğunu ifade etti. Olaylara bu açıdan bakmanın, düşmanın gücünü ya da imkânlarının hacmini, politikaları ve tercihlerinden doğabilecek sonuçlardan ayrı değerlendirmemek anlamına geldiğini belirtti.

El-Ferah, dış güçlerle karşı karşıya gelmeye ilişkin sözlerinin devamında, suçlu Suudi rejiminin destek ve yardım istemek için ABD ve Siyonist rejime sığındığını vurguladı. Ancak Yemenlilerin Allah’a dayanmayı ve O’nun vaatlerine güvenmeyi sürdürdüğünü; dünyada olup bitenlerin O’nun iradesi ve tedbirinden ayrı olmadığını söyledi.

ABD, Siyonist rejim ve Suudi Arabistan’ın ya da başka herhangi bir gücün, olayların gidişatı insanın doğrudan hesaplarının ötesindeki faktör ve yasalarla bağlantılı olduğu için sonuçları tek başına kendi istekleri doğrultusunda kontrol edemeyeceğini ekledi.