Yemen Denkleminde Washington-Riyad Çatlağı: ABD, Suudi Destekli Yönetimi Tanımayı Reddetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Diplomatik çevrelerde dikkat çeken bu gelişme, ABD’nin Yemen krizine yönelik çözüm arayışlarında rotasını değiştirdiğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor. Washington’ın, Riyad yönetiminin Yemen’in güneyinde oluşturduğu ve desteklediği idari yapıyı meşru bir otorite olarak kabul etmemesi, koalisyonun bölgedeki siyasi meşruiyetini tartışmaya açabilecek bir hamle olarak görülüyor.

Analistler, bu kararın ABD-Suudi ilişkilerindeki genel bir stratejik revizyonun parçası olabileceğine dikkat çekiyor. Washington’ın bu tavrı, Yemen’in güneyindeki siyasi yapılar üzerindeki Suudi nüfuzuna doğrudan bir itiraz niteliği taşıyor. Özellikle bölgedeki çatışmaların seyrini ve olası çözüm süreçlerini etkileyen bu “tanımama” kararı, ABD’nin Yemen’de farklı bir siyasi çözüm veya dengeler üzerine çalışma ihtimalini güçlendiriyor.

Bu diplomatik hamlenin, bölgedeki güç dengeleri üzerinde de ciddi yansımaları olması bekleniyor. Suudi Arabistan’ın Yemen stratejisi için önemli bir darbe sayılabilecek bu ret kararı, sahada elinde tuttuğu yönetim yapılarının uluslararası meşruiyetine gölge düşürürken, Yemen krizinde yeni ve daha karmaşık bir diplomatik sürecin kapısını aralıyor.