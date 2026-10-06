Cizan’da Balistik Füze Operasyonu: Suudi Kampı Vuruldu, Onlarca Ölü ve Yaralı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Suudi Arabistan topraklarına yönelik düzenlediği operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Sınır hattında stratejik öneme sahip olan ve Suudi askeri güçlerinin operasyonel üssü olarak kullanılan Cizan’daki ed-Degairir Kampı, dün gece saatlerinde Yemen’in balistik füze bataryaları tarafından ateş altına alındı.

Askeri kaynaklardan gelen bilgilere göre, kampın savunma hatlarını aşan füzeler, Suudi güçlerinin yoğunlaşma sağladığı mühimmat depolarını ve personel barınaklarını doğrudan isabetle vurdu. Operasyonun hemen ardından kamuoyuna açıklamada bulunan Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, saldırının “hassas bir istihbarat çalışması neticesinde, Suudi güçlerinin sınır ötesi hareketliliğini önlemek amacıyla” gerçekleştirildiğini vurguladı. Seri, füzelerin hedefi tam isabetle bulduğunu ve baskın niteliğindeki operasyonda onlarca askeri personelin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Suudi Arabistan yönetimi saldırıya ilişkin henüz detaylı bir zayiat raporu yayımlamazken, yerel kaynaklar bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini aktardı. Cizan hattındaki askeri hareketliliğin saldırı sonrası durma noktasına geldiği ve Suudi güçlerinin olası bir ikinci dalgaya karşı bölgeyi tahliye etmeye başladığı gözlemlendi.

Bu saldırı, Yemen’deki çatışmaların sınır ötesine taşınan boyutunu gözler önüne sererken, aynı zamanda Yemen ordusunun balistik füze teknolojisindeki ilerlemesini ve istihbarat kapasitesini teyit eder nitelikte. Özellikle Suudi Arabistan’ın sınır kentlerinde yürüttüğü askeri yığınakların bu tür saldırılara karşı ne kadar kırılgan olduğu, bölgedeki güvenlik dengelerinin her geçen gün değiştiğini gösteriyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini tehdit eden saldırgan tutum sürdüğü müddetçe “misilleme haklarını” kullanmaya devam edeceklerini yineledi.