Libya'da 3 Türkiye askeri öldürüldü

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu yanlısı sosyal medya hesapları, 3 Türk askerinin öldürüldüğünü, 6 askerin de yaralandığını iddia etti.



Ahval Gazetesi’nin haberine göre, Mısrata'daki yerel kaynaklar da Londra merkezli Al Arab gazetesinin bu iddiasını doğruladı. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair ise bir bilgi bulunmuyor.



Türkiye Meclisi'nde 2 Ocak'ta kabul edilen tezkere ile Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi kabul edilmiş, akabinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 35 askerin Libya'ya gittiğini açıklamıştı.



LibyaReview adlı hesapta yer alan iddiaya göre öldürülen askerlerin cenazeleri Mısrata Havaalanı'na getirilirken, yaralı askerler başkent Trablus'un yaklaşık 300 km güneybatısındaki Nalut kentinde bulunan hastanede tedavi altına alındı.



Henüz Türkiye yetkililerden konuyla ilgili bir tepki gelmedi.





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