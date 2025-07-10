Siyonist Rejim Ordusu Gıda Üretim Merkezleri Siber Saldırılar ile Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siber Destek Cephesi, son operasyonunda Siyonist rejimin Savunma Bakanlığı ve ordusu tarafından onaylanmış ve İsrail ordusuna gıda tedariki ve üretiminden sorumlu olan fabrikayı siber saldırıyla hedef aldığını duyurdu.

Tesnim haber ajansının haberine göre, cephe tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırı sonucunda fabrikanın tüm üretim hatlarının devre dışı bırakıldığı ayrıca bu merkezde bulunan ve Siyonist askerlerin gıda güvenliğiyle ilgili olan önemli verilerin ele geçirildiği ifade edildi.

Daha önce de Siber Destek Cephesi, "Bzmt" ve "Carso Metal" adlı fabrikaların altyapılarına yönelik siber saldırılar gerçekleştirmiş, bu saldırılar sonucu üretim hatları durdurulmuş ve 6 terabayttan fazla hassas ve gizli bilgi ele geçirilmişti.

Uzmanlar tarafından yayımlanan belgelerin incelenmesi sonucunda, bu fabrikalardaki siber sızmanın net bir şekilde kanıtlandığı, ayrıca dikkat çeken noktalardan birinin de bazı Avrupa ve ABD şirketlerinin, Gazze’deki soykırıma hizmet eden kitle imha silahlarının üretiminde Siyonist rejimle iş birliği içinde çalıştıkları bilgisi olduğu belirtildi.