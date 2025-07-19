Kassam Tugayları: Direniş İsrail'e Karşı Uzun Süreli Yıpratma Savaşı Vermeye Hazır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram'dan görüntülü açıklama yayımladı.

Ebu Ubeyde, "Mücahitlerimiz, son haftalarda siyonistlerin askerlerini esir alma operasyonları düzenlemeye çalıştı ve bazıları neredeyse başarılı olacaktı ancak düşman (İsrail), esir alma girişimine maruz kaldığından şüphelendiği askerlerine yönelik toplu öldürme taktiğini kullandı." dedi.

Son aylarda, yüzlerce İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını, binlercesinin ise psikolojik rahatsızlıklar ve travmalar yaşadığını vurgulayan Sözcü Ebu Ubeyde, korkunç kanlı eylemler yapan ve Filistinli grupların dehşetli direnişiyle karşılaşan İsrail askerlerinden intihar edenlerin sayısının da arttığına işaret etti.

Ebu Ubeyde, Kassam üyelerinin, Filistin halkının tarihindeki en uzun çatışmadan dersler çıkararak yeni ve çeşitli taktik ve yöntemlerle İsrail ordusunu şaşırttığını kaydetti.

Nitelikli operasyonlara devam ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, "operasyonlarda İsrail ordusunun araçlarına roketler ve patlayıcılarla saldırdıklarını, İsrail güçleriyle doğrudan çatışmalara girdiklerini, askerlere keskin nişancı ateşi açtıklarını, bina ve tünel girişlerini havaya uçurduklarını, karmaşık pusular ve baskınlar yaptıklarını" ifade etti.

Ebu Ubeyde, son olarak "Mücahitlerimiz ve direniş gruplarındaki kardeşlerinin, saldırıların biçimi ne olursa olsun işgale (İsrail'e) karşı uzun süreli bir yıpratma mücadelesini sürdürmeye tamamen hazır olduklarını vurguluyoruz." dedi.