Liberman: İran tehdidine karşı önleyici saldırı yapmalıyız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrael Hayom'da yer alan habere göre, İsrail'in eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İran'ın 12 gün süren savaşın ardından İsrail’e karşı “intikam takıntısı” içinde olduğunu söyledi. Liberman, İsrail’in yakın gelecekte yeniden saldırmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Muhalefetteki Yisrael Beytenu Partisi'nin lideri olan Liberman, Channel 12’de yayımlanan “Meet the Press” programında yaptığı açıklamada, İran liderliğinin “tek düşündüğü şeyin intikam” olduğunu belirtti. “İran’ın nükleer kapasitesi konusunda istihbarat değerlendirmeleri ne diyorsa ben de aynısını söylerim.” diyen Liberman, İran’ın nükleer programını yeniden oluşturmasının bir ila iki yıl süreceği yönünde değerlendirmeler olduğunu bildirdi.

Liberman, Tahran’ın nükleer hedeflerinin “tehdit” oluşturmaya devam ettiğini, ancak şu an “asıl kaygı verici unsurun İran’ın tüm odağını İsrail’e karşı bir intikam savaşı yürütmeye yöneltmiş olması” olduğunu dile getirdi. “Şu anda onları ilgilendiren tek şey bu. Bir intikam savaşı, hepsi bu.” dedi.

İsrail’in İran’a yeniden saldırması gerekip gerekmediği sorulduğunda ise Liberman, “Bizim yeniden önce davranmamız faydalı olur.” ifadelerini kullandı. “Bu sefer, ilk darbeyi İran indirmek istiyor.” diye ekledi.

Liberman ayrıca, İran’ın nükleer programını yeniden canlandırma çabasının “sadece teorik olmadığını” söyledi. “En büyük kaygısının balistik füzeler olduğunu” belirten Liberman, “Sadece 26 füze İsrail’e düştüğünde yaşananları gördünüz. Yarattığı tahribatı gördünüz.” dedi. İran’ın binlerce füzesi olduğunu ve çok daha büyük bir saldırıya hazırlandığını iddia eden Liberman, “Sadece 26 değil de 260 füze İsrail’e isabet etseydi ne olurdu, bunu hayal edin.” şeklinde konuştu.

Bu nedenle, Liberman’a göre İsrail’in başka seçeneği yok: “İlk vuran biz olmalıyız.” Netanyahu’nun yerinde olsa kendisinin böyle yapacağını belirten Liberman, “Umarım planladıkları da budur.” dedi. Mossad’a da “tek hedefin rejim değişikliği olması” talimatı verileceğini söyleyen Liberman, İran’ın İsrail için tehdit olmaktan çıkarılmasının tek yolunun “rejim değişikliği” olduğunu savundu.

İran ile İsrail, 13 Haziran 2025’te İsrail’in İran’daki nükleer ve askeri hedeflere yönelik saldırısıyla başlayan 12 günlük savaşta karşı karşıya gelmişti.

İsrael Hayom'a göre İran, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak 500’den fazla balistik füze ve yaklaşık 1100 insansız hava aracıyla İsrail’i hedef aldı. İran’ın saldırılarında, İsrail sağlık yetkililerine göre 29 kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi yaralandı. İran ayrıca, ABD’nin saldırılarına karşılık olarak Katar’daki bir Amerikan üssüne de saldırı düzenledi.