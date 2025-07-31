Avrupalı Milletvekillerinden İsrailli Yetkililere Yaptırım Talebi, İngiliz Yahudilerinden Siyonist Rejime Baskı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası kuruluşların Gazze'deki gıda krizi ve akut yetersiz beslenme konusunda uyarıda bulunmasıyla eş zamanlı olarak, İngiltere'deki en büyük Yahudi kuruluşu, Gazze Şeridi'ne sınırlı yardımların girişine yönelik son eylemlerin "çoktan yapılmış olması gerektiğini" belirterek Siyonist rejim üzerindeki baskıyı artırdı.

Parstoday'in bildirdiğine göre, İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu Salı günü, İngiliz Yahudileri arasında Gazze'deki insani krizden duyulan artan dehşetin ortasında acil bir toplantı düzenledi; çocukların yetersiz beslenme ve şiddetli açlık çektiği, çaresiz ebeveynlerin ailelerine yiyecek sağlamaya çalışırken öldürüldüğü bir kriz.

İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu Başkanı Phil Rosenberg, toplantıdan sonra yayınladığı bir bildiriyle, İsrail rejiminin artan uluslararası baskılara yanıt olarak Gazze'ye sınırlı yardımların girişine yönelik son eylemlerinin "çoktan yapılmış olması gerektiğini" duyurarak şunları söyledi: "Gazze Şeridi'nde gördüğümüz acı, bir yanıt gerektiriyor. İsrailli yetkililerin insani krizi ele almak için açıkladığı yeni önlemler, çoktan yapılmış olması gerekse de, zorunludur."

- İspanya'dan Gazze'ye Havadan Yardım Planı

İspanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin önümüzdeki birkaç gün içinde Ürdün ile koordineli olarak Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım göndermeye başlayacağını söyledi. José Manuel Albares, CNN'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Havadan yapılan yardımların bazıları gıda maddeleri içeriyor, ancak bu sadece okyanusta bir damla." CNN'e göre İspanya, Ağustos ayının ilk ve ikinci haftaları (1-14 Ağustos) arasında yaklaşık 5.000 kişiye gıda yardımını havadan Gazze'ye ulaştırmayı planlıyor.

- 40 Avrupalı Milletvekili İsrailli Yetkililere Yaptırım Çağrısı Yaptı

Avrupa Parlamentosunun 40 üyesi, Avrupa Birliği'ni İsrailli yetkililere yaptırım uygulamaya ve rejimle olan ticaret anlaşmasını askıya almaya çağırdı. 14 AB üye ülkesinden yasa koyucuların imzaladığı bu mektupta, İsrail hükümetinin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde Cenevre Sözleşmesi'ni ve uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal eden eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı. Mektup, AB'yi Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin kararlı adımlar atmaya çağırdı. Milletvekilleri doğrudan İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını ve AB'nin İsrail ile olan işbirliği anlaşmasının askıya alınmasını talep etti. 2000 yılında yürürlüğe giren bu belge, Siyonist rejime ticari ayrıcalıklar ve bazı Avrupa finans programlarına erişim sağlıyor.