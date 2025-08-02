İran’dan kritik güvenlik adımı: Neler planlanıyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Ordu Komutanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Devrim Muhafızları, İç Güvenlik Kuvvetleri temsilcileri ile ilgili bakanlık ve kurumların katıldığı Sivil Savunma Daimi Komitesi’nin 97. toplantısında, ülkenin askeri hazırlıklarını kısa, orta ve uzun vadeli kapsamlı entegre programlarla artırdıklarını ve bu yaklaşımın altyapıyı güçlendirmek için sivil sektörlere de uygulanması gerektiğini açıkladı.

Katılımcılar, özellikle İsrail işgal varlığının “ilan edilmemiş savaş” olarak tanımladığı mevcut süreç bağlamında, sivil savunma alanındaki yürütme kurumlarının performansını değerlendirdi, güçlü ve zayıf yönleri analiz etti.

Ayrıca, hayati hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla önceki savaşlardaki tehdit modellerini gözden geçirdi.

Toplantıda, sivil savunma genel eğitimini kapsayan ve ilgili bakanlık ile kurumların özellikle kültür ve eğitim alanındaki görevlerini belirleyen talimatname onaylandı.

Bu kapsamda, sivil sığınma evlerinin yönetimi ve acil ile geçici sığınma merkezlerinin inşasına dair düzenlemeler de kabul edildi.

Tümgeneral Musevi, “Askeri hazırlık programlarının üç boyutlu zaman çizelgeleriyle yönetildiğini ve altyapı güvenliğinin sağlanması için sivil sektörlerin de bu programa uyması gerektiğini” kaydetti.

Toplantıdaki katılımcılar, karmaşık tehditlere karşı mücadelede ve İran’ın güvenliği ile istikrarının sağlanmasında Daimi Komite’nin talimatlarının eksiksiz uygulanmasının önemini bir kez daha vurguladı.