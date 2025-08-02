Ayetullah Seyyid Ali Ekber Hairi’den Gazze’deki Katliamlara Sert Tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ayetullah Seyyid Ali Ekber Hairi’nin ofisi, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü insanlık dışı suçlar ve bölgedeki ölümcül ablukaya karşı sert bir bildiri yayımladı. Bildiride, Gazze’deki katliamlar karşısında sessiz kalmanın İslam ve insanlık ilkelerine ihanet olduğu ifade edilerek, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.

Bildiride, Kur’an-ı Kerim’den Muhammed Suresi’nin 7. ayetiyle başlanarak, “Ey iman edenler! Eğer Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar” mesajı vurgulandı.

Gazze’de yaşananların “benzeri görülmemiş bir insanlık felaketi” olarak nitelendirildiği bildiride, 2 milyondan fazla Gazzelinin, Siyonist rejimin ablukası ve askeri saldırıları nedeniyle gıda, ilaç ve temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun olduğu belirtildi. İnsanların kasıtlı olarak gıda, su ve ilaçtan mahrum bırakılmasının büyük bir suç olduğu ve dinî ilkeler ile insanî birlikte yaşama prensiplerine aykırı olduğu ifade edildi.

Siyonist rejimin Gazze’deki eylemlerinin yalnızca ahlaksız ve insanlık dışı değil, aynı zamanda uluslararası hukuk belgelerine göre savaş suçu ve soykırım teşkil ettiği vurgulandı. Bu eylemlerin insanlık vicdanını derinden yaraladığı ve büyük bir insanlık felaketine yol açtığı belirtildi.

Ayetullah Hairi, Siyonist rejimin Gazze’deki suçlarını ve soykırım niteliğindeki eylemlerini açıkça ve kararlılıkla kınadığını ifade ederek, uluslararası toplumu insan haklarına bağlı kalmaya ve sivilleri korumada ihmalkâr davranmamaya çağırdı. Bildiride, toplu cezalandırma, aşırı güç kullanımı ve nüfusun zorla yerinden edilmesinin yasaklanması gerektiği belirtilerek, bu suçların küresel olarak kınanmasının yanı sıra uluslararası yargılama ve cezalandırma gerektirdiği vurgulandı.

Bildiride, Gazze’deki suçlar karşısında sessiz kalmanın İslam ve insanlık ilkelerine ihanet olduğu tekrarlanarak, tüm özgür insanların, dinî kurumların ve özellikle Arap ve İslam milletlerinin sessiz kalmaması ve Gazzeli mazlumların sesi olması gerektiği ifade edildi.

Bildiride, “Hidayete uyanlara selam olsun” ifadesiyle sona erdi ve Ayetullah Seyyid Ali Ekber Hairi’nin ofisi tarafından 7 Safer 1447 (Ağustos 2025) tarihinde yayımlandı.