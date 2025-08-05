Eski İsrail Komutanlarından Gazze Savaşı Uyarısı: “Tarihi Bir Yenilgiye Doğru Gidiyoruz”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusu, Mossad, Şin Bet ve polis teşkilatının eski üst düzey komutanları ile diplomatların da aralarında bulunduğu, 600’den fazla emekli güvenlik ve diplomasi yetkilisini temsil eden bir grup, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine Gazze’deki savaşı bitirme çağrısı yaptı. Pazar günü yayımlanan bir video mesajında, savaşın zafer getirmediğini ve İsrail’i “tarihi bir yenilgiye” sürüklediğini belirttiler.

Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, “Dünya, bizim yarattığımız bir felakete tanık oluyor. Kendi yarattığımız bir yalanın arkasına saklandık ve bu yalan hem İsrail halkına hem de dünyaya satıldı.” dedi. Pardo, Gazze’deki insani kriz ve askeri başarısızlıklara dikkat çekerek, “Bu savaş bir yıl önce başarıyla bitirilebilirdi, ancak şimdi sadece zarar ve kayıp getirdi.” ifadelerini kullandı.

Eski Askeri İstihbarat Başkanı Amos Malka da “Askeri hedefler çoktan tamamlandı, ancak siyasi nedenlerle savaş devam ediyor ve bu durum İsrail’in kimliğine ve güvenliğine zarar veriyor.” dedi. Malka, eski Başbakan Ehud Barak ve eski Şin Bet Başkanı Yoram Cohen ile birlikte imzaladığı bildiride, İsrail güçlerinin Gazze’deki varlığının stratejik bir kazanım sağlamadığını, aksine asker kayıplarını ve ülkenin uluslararası imajının yıpranmasını artırdığını vurguladı.

Yetkililer, ABD’nin savaşa verdiği koşulsuz desteği de eleştirdi. Eski güvenlikçiler, ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdikleri mektupta, Netanyahu’ya baskı yaparak ateşkes ve Hamas’ın elinde kalan 50 esirin serbest bırakılması için anlaşma sağlanmasını talep etti. “Lübnan’da ateşkes sağladınız, şimdi Gazze’de de aynı adımı atma zamanı.” ifadelerini kullandılar.

Grup, Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı isimler Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’in “aşırı ideolojik” politikalarının İsrail’i “mantıksız bir dünya düzenine” sürüklediğini belirtti. Açıklamada, bu politikanın esirlerin kurtarılmasına yardımcı olmayacağı ve ülkeyi uluslararası izolasyon ve stratejik yenilgi tehlikesine daha da yaklaştıracağı uyarısı yapıldı.

Bildirinin yayımlandığı günlerde İsrail’de savaşın durdurulması ve esirlerin serbest bırakılması için kitlesel protestolar devam ediyor. Hamas’ın elindeki iki İsrailli esirin kötü sağlık durumunu gösteren videolar, kamuoyunda öfkeyi artırarak Netanyahu hükümetine yönelik baskıları yoğunlaştırdı. Uzmanlar, bu bildirinin İsrail’in güvenlik ve siyasi yapısındaki derin çatlağın göstergesi olduğunu ve ABD’nin koşulsuz desteğinin krizi uzatarak ülkeyi eşi benzeri görülmemiş bir zayıflık ve izolasyona sürüklediğini söylüyor