İsrailli çocuk istismarcısı ABD yönetimini karıştırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerikan haber sitesi Axios’da yer alan habere göre, MAGA (Make America Great Again/Amerika’yı Yeniden Büyük Yap), Nevada’da çocuk istismarı operasyonunda gözaltına alınan İsrailli yetkilinin ABD’den ayrılmasına tepki gösterdi.

MAGA çevrelerinin, Nevada’da gizli bir çocuk istismarı operasyonunda gözaltına alınan İsrailli bir yetkilinin kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ABD’den ayrılmasına izin verilmesi nedeniyle Trump yönetiminden açıklama talep ettiği bildirildi.

Bu durumun, Gazze’deki savaş ve insani kriz bağlamında ABD’nin İsrail’e ne ölçüde destek vermesi gerektiği konusunda zaten mevcut olan kuşaklar arası görüş ayrılıklarını derinleştirdiği kaydedildi.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı’nın cuma günü yaptığı açıklamaya göre, İsrailli siber güvenlik yetkilisi Tom Artiom Alexandrovich, Nevada’da “çocuk istismarcılarını” hedef alan bir operasyon sırasında gözaltına alındı. Alexandrovich’in 10.000 dolar kefalet ödeyerek hâkim karşısına çıkmadan serbest kaldığı ve hızla İsrail’e döndüğü, pasaportunun neden alınmadığı konusunda soru işaretleri oluşturduğu aktarıldı.

Clark County Bölge Savcısı Steve Wolfson’un, Las Vegas Review-Journal’a yaptığı açıklamada, davanın ele alınış biçiminin “standart” olduğunu söylediği, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ise hükümetin sürece müdahale etmediğini bildirdiği ifade edildi.

Ancak Nevada’daki yetki alanından sorumlu olan geçici ABD Başsavcısı Sigal Chattah, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ülkemizden kaçan kişinin pasaportu eyalet yetkililerince alınmalıydı. Adaletle yüzleşmek üzere derhal geri getirilmelidir” ifadelerini kullandı. Chattah’ın, Adalet Bakanı Pam Bondi’nin “öfkeli” olduğunu ve kendisine ile FBI Direktörü Kash Patel’e telefonlar açtığını belirttiği kaydedildi.

MAGA hareketi içindeki isimlerin, Trump yönetiminin İsrail’den Alexandrovich’in hızlı biçimde iadesini talep etmesi yönünde çağrılar yaptığı aktarıldı. Podcaster Jack Posobiec’in X üzerinden, “Adalet Bakanlığı federal suçlamalarda bulunmalı ve derhal iade talep etmelidir” paylaşımını yaptığı bildirildi.

İsrail’e yönelik eleştirileriyle bilinen Temsilciler Meclisi üyeleri Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) ve Thomas Massie (R-Ky.)’nin de konu hakkında açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Tucker Carlson’un bülteninde, “Burada ne oluyor? ABD neden çocuk istismarı suçlaması yöneltilen bir yabancı devlet yetkilisinin yargıdan kaçmasına izin verdi?” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bazı tepkilerin doğrudan Başsavcı Chattah’a yöneldiği, Candace Owens’ın sosyal medyada “Onu serbest bırakan ABD başsavcısı İsrail doğumlu Sigal Chattah. Şimdi her şey mantıklı!” paylaşımında bulunduğu, ancak Chattah’ın rolünü yanlış aktardığı bildirildi. Chattah’ın ofisinin, gelen tepkilere ilişkin yorum yapmadığı kaydedildi.

MAGA hareketi içindeki bazı çevrelerin uzun süredir “derin devlet” iddialarını, hükümet içinde gizli ağlar ve çocuk istismarı suçlamalarıyla ilişkilendirdiği kaydedildi. Bu çevrelerde ayrıca İsrail ve Yahudilerin Washington’daki etkisine dair iddiaların öne çıkarıldığı bildirildi. Söz konusu iddiaların Jeffrey Epstein davasıyla da ilişkilendirildiği, Epstein’in küresel elitlere karşı şantaj amacıyla kullanıldığı yönünde söylemler bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, MAGA tabanındaki İsrail’e yönelik şüphelerin sadece komplo teorileriyle sınırlı olmadığı, “Önce Amerika” hareketi içinde İsrail’in kutsal bir müttefik mi yoksa ABD’yi sömüren bir yabancı hükümet mi olduğu konusunda görüş ayrılıklarının giderek derinleştiği belirtildi. Bu ayrılıkların Gazze’deki savaş nedeniyle daha da arttığı ve İsrail ile ilgili her tartışmanın hareket içinde daha da büyütüleceği ifade edildi.