Venezuela: Rubio, Trump'ı sahte video ile yanılttı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Enformasyon Bakanı Freddy Nanez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu, Başkan Donald Trump'ı "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" amacıyla Karayipler'de düzenlendiği iddia edilen bir Amerikan askeri operasyonuna ait sahte video ile yanıltmakla suçladı.

Nanez, Trump ve Beyaz Saray'ın hesaplarından paylaşılan videonun gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, görüntüyü "sahte" olarak nitelendirdi.

Bakan, bu adımın, "Washington'un Venezuela'ya karşı yürüttüğü medya ve psikolojik savaş" kapsamında atıldığını vurguladı.

"Video yapay zeka ürünü"

Telegram hesabından videoya ilişkin bir analiz paylaşan Nanez, görüntünün sahte olduğuna dair çeşitli kanıtlar bulunduğuna dikkat çekti.

Analizde, geminin patlama anının "basitleştirilmiş bir animasyon ve çizgi film gibi göründüğü, sudaki gerçekçiliğin ise yetersiz olduğu" belirtildi.

Videodaki "hareket bozuklukları" ve detay eksikliği nedeniyle yapay zeka tarafından üretilmiş olabileceği kaydedildi.

Venezuelalı bakan, Bakan Rubio'yu "başkanın itibarını bir savaşı ateşleyebilecek eylemlerle lekelemeye çalışmaması" konusunda uyararak kendisine "dur" çağrısında bulundu.

"Beyaz Saray'ı Rubio ve Miami mafyası yönetiyor"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise konuyla ilgili, "Amerika Birleşik Devletleri gençliği, Beyaz Saray'ın kabadayısı Marco Rubio'nun yalanlarına inanmıyor," dedi.

Maduro, "Beyaz Saray'ı yöneten, Başkan Donald Trump'ın ellerini kana bulamak isteyen Marco Rubio ve Miami mafyasıdır," diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, Amerikan kuvvetlerinin Karayipler'de Venezuela'dan ABD'ye doğru seyreden bir tekneye saldırdığını duyurmuştu.

Trump, teknede "Venezuela Devlet Başkanı'na bağlı bir çetenin uyuşturucu yükleyen üyelerinin" bulunduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz ağustos ayında, "Aegis" sınıfı üç güdümlü füze destroyeri Venezuela açıklarındaki uluslararası sulara yönelmiş, Amerikan medyasında yaklaşık 4 bin deniz piyadesinin de bölgeye sevk edilebileceği haberleri yer almıştı.