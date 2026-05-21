Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD ve İsrail’in İran savaşı gereksizdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askerî saldırıyı “gereksiz” ve “kaçınılabilir” olarak nitelendirdi. Steinmeier, aynı zamanda ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan (KOEP) çekilmesini eleştirerek, “Bu anlaşmayı korumuş olmayı çok isterdik. Şu an tanık olduğumuz sonuçların yaşanmaması gerekirdi” ifadelerini kullandı. Bir NATO müttefikinin cumhurbaşkanından gelen bu açıklama, Washington’un İran politikasına yönelik Atlantik ittifakı içinde derinleşen rahatsızlığın en üst düzeydeki tezahürlerinden biri oldu.

Steinmeier, “Vorangedacht” podcast’ine verdiği röportajda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askerî saldırısının “kaçınılabilir” olduğunu belirterek, savaşın başlamasının ardından bölgede yaşanan yıkım ve istikrarsızlığa işaret etti. Alman Cumhurbaşkanı’nın bu çıkışı, özellikle KOEP vurgusuyla birlikte düşünüldüğünde, emperyalist savaş politikalarının kendi müttefikleri arasında bile ne kadar tartışmalı hale geldiğini gözler önüne seriyor.

Diplomatik Başarısızlığın Bedeli: KOEP’ten Çekilme ve Sonuçları

Steinmeier’in atıfta bulunduğu KOEP (Kapsamlı Ortak Eylem Planı), 2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla uluslararası hukuk metni haline gelen bir anlaşmaydı. Anlaşma, İran’ın nükleer programını barışçıl sınırlar içinde tutması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), defalarca yaptığı denetimlerde İran’ın anlaşmaya uyduğunu teyit etmişti. Ancak Donald Trump, 2018’de “tüm zamanların en kötü anlaşması” dediği KOEP’ten tek taraflı olarak çekildi ve yeniden “maksimum baskı” yaptırımlarını başlattı.

Steinmeier’in “Bu anlaşmayı korumuş olmayı çok isterdik” sözü, Avrupa’nın o dönemde ABD’nin bu hamlesine karşı koyamamasının bir itirafıdır. Almanya, Fransa ve İngiltere, KOEP’i kurtarmak için INSTEX adlı bir finansal mekanizma kurmuş ancak bu mekanizma ABD’nin yaptırım tehditleri karşısında pratikte işlevsiz kalmıştır. Bugün Steinmeier’in pişmanlığı, Avrupa’nın ABD’nin tek taraflı emperyalist kararları karşısında ne kadar edilgen kaldığını ve bunun bedelini tüm bölgenin ödediğini göstermektedir.

Zıt Görüş: ABD’nin “Nükleer Tehdit” Argümanı ve Çelişkileri

Steinmeier’in sözlerinin hemen ardından, Beyaz Saray’dan ve Tel Aviv’den gelecek tepkiler tahmin edilebilir: “İran asla nükleer silaha kavuşmamalıdır” ve “Diplomasi işe yaramadı, askerî seçenek kalıyor” gibi argümanlar. Ancak bu argümanlar, Steinmeier’in de işaret ettiği gibi, KOEP gibi işleyen bir diplomatik mekanizmayı yok eden tarafın ABD olduğu gerçeğini örtbas etmektedir. İran, anlaşma yürürlükteyken zenginleştirme seviyesini %3,67 ile sınırlamış, stoklarını azaltmış ve ek protokolü uygulamıştı. ABD’nin çekilmesi ve yaptırımları ağırlaştırması üzerine İran, anlaşmanın kendisine yüklediği taahhütlerden kademeli olarak geri adım atmak zorunda kaldı.

Dolayısıyla, bugün İran’ın daha yüksek seviyede zenginleştirme yapmasının asıl sorumlusu, ABD’nin anlaşmayı yıkan tek taraflı tutumudur. Steinmeier’in “bu sonuçlar yaşanmamalıydı” sözü, emperyalist güçlerin kendi yarattıkları krizin mağduruymuş gibi davranmalarına karşı önemli bir hatırlatmadır.

Almanya’nın İkilemi: NATO Müttefiki Ama Savaş Karşıtı

Steinmeier’in açıklamaları, Almanya’nın son yıllarda ABD’nin dış politikasına giderek artan oranda mesafe koyduğunu göstermektedir. Özellikle Irak’ın işgali (2003), Afganistan’dan çekilme (2021) ve şimdi de İran savaşı, Berlin yönetiminde Washington’ın askerî maceracılığına duyulan güveni aşındırmıştır. Bununla birlikte, Almanya’nın İsrail’e yönelik silah sevkiyatlarını durdurma veya ABD’nin İran politikalarını açıkça veto etme gibi somut bir adım atmadığını da belirtmek gerekir. Steinmeier’in sözleri, “söylem” ile “eylem” arasındaki bu farkı da teşhir etmektedir: Avrupalı liderler savaşı eleştiriyor, ancak emperyalist sistemin işleyişine doğrudan müdahale etmekten kaçınıyorlar.

Öte yandan Alman Cumhurbaşkanı’nın bu çıkışı, ülke içindeki savaş karşıtı hareketler ve sol partiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, muhafazakâr çevrelerden “NATO ittifakına ihanet” eleştirileri de gelebilir. Bu tartışma, Almanya’nın “sivil güç” kimliği ile askerî ittifak yükümlülükleri arasındaki gerilimi yansıtmaktadır.