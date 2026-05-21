İran’dan kritik adım: Hürmüz'ün yeni kontrol haritası yayınlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri düzenlemek için kurduğu “Basra Körfezi Su Yolu İdaresi” (Fars Körfezi Su Yolu İdaresi), denetim sınırlarını ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yayımladı. Haritaya göre, boğazdan geçiş yapabilmek için bu kurumdan izin alınması gerekiyor.

Açıklanan sınırlar şöyle: Doğuda, İran’daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı Güney Fuceyra arasındaki hat; batıda ise İran’ın Keşm Adası ile BAE’deki Ummu’l-Kayveyn arasındaki hat. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Mayıs’ta yayımladığı haritada da aynı sınırları belirtmişti.

Bu adım, ABD’nin bölgedeki tek taraflı askerî müdahalelerine karşı bir denge hamlesi olarak okunuyor. Washington, kendi ulusal güvenliğini gerekçe göstererek dünyanın her yerinde “serbest geçiş” adı altında denetim mekanizmaları kurarken –örneğin Çin Denizi’ndeki serbest geçiş operasyonları veya Orta Doğu’daki petrol tankerlerine müdahaleler– aynı hakkı İran’a tanımıyor. Oysa Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS), kıyı devletlerinin egemenlik haklarını açıkça düzenler. ABD’nin bu sözleşmeyi imzalamamış olması, kendini uluslararası kuralların üstünde görme çabasından başka bir şey değildir. İran’ın kurduğu otorite, bu emperyalist ikiyüzlülüğe jeopolitik bir yanıt niteliği taşıyor.