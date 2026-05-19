Emekli ABD’li Deniz Subayından Çarpıcı İsrail İtirafı: “Ateşkesleri Yok Ediyor, Amerikan Askerlerini Tehlikeye Atıyor” + VİDEO

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Donanması’nın emekli subayı Brian McGinnis, yaptığı açıklamalarda İsrail’in Ortadoğu’daki saldırgan politikalarını sert sözlerle eleştirdi. McGinnis, askeri yöntemlerin mevcut krizleri çözmeyeceğini belirterek, “Askeri müdahale hiçbir krizi çözmez. Daha fazla acı ve yıkım eklemek de çözüm değildir” dedi.

Küresel altyapının yok edilmesinin yalnızca devasa bir ekonomik çıkar operasyonuna dönüştüğünü savunan McGinnis, bu süreçte Amerikan vatandaşları ve askerlerinin kurban edildiğini ifade etti.

İsrail’in İran’ı gerçekten ciddi bir tehdit olarak gördüğünü iddia etmesine rağmen neden doğrudan sahaya asker göndermediğini sorgulayan emekli subay, Tel Aviv yönetiminin Washington’u ön cepheye sürmeye çalıştığını ima etti.

McGinnis ayrıca İsrail’in Lübnan’daki toprak genişletme faaliyetlerini sürdürdüğünü ve ateşkes anlaşmalarına bağlı kalmadığını söyledi. İsrail’in uzun yıllardır ateşkes ihlalleriyle anıldığını belirten McGinnis, rejimin Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırı ve katliamlarını da sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklamalarının en dikkat çekici bölümünde ise Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimcileri “gerçek teröristler” olarak tanımladı. Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı ilk kez üst düzey eski bir Amerikan askeri yetkilisinin İsrail politikalarını bu kadar açık şekilde eleştirdiğine dikkat çekti.