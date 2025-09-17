İsrailli gazeteci: 'Büyük Sıkıntı' dönemine giriyoruz; İsrail'i bir çöküş bekliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrailli araştırmacı-gazeteci Ben Dror Yemini, İbranice yayım yapan Yediot Ahronot'ta yer bulan yazısında, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonunu eleştiriyor ve bunu bir stratejik, politik ve toplumsal başarısızlık olarak tanımlıyor.

Yemini'ye göre, Hamas Gazze’ye İsrail’in girmesini istiyor; İsrail’in sahada daha büyük kayıplar vererek “zayıf ve cüzzamlı” bir hale gelmesini hedefliyor. Yani Hamas, çatışmayı kendi lehine bir tuzak olarak kurgulamış durumda.

İsrail liderliğinin Hamas’ın bu niyetini anlamakta başarısız olduğunu kaydeden Yemini, İsrail’in tuzağa düşme ısrarını “gözler kör, akıl görmez hâlde” diyerek bir metaforla eleştiriyor.

Yemini, Hamas’ın hareketlerini sadece askeri bir çatışma değil, aynı zamanda İsrail’in stratejik ve diplomatik konumunu zayıflatacak bir politik hamle olarak görüyor.

Yemini’ye göre ''İsrail, sahadaki gücüne rağmen, Hamas’ın uzun vadeli stratejisini hesaba katmadığı için ulusal ve bölgesel güvenlik açısından tehlikeli bir duruma sürükleniyor.''

İsrail hükümetinin, kabinenin ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin etkisizliğini vurgulayan Yemini, kararların tek bir kişinin—İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun—insiyatifinde olduğunu, diğer profesyonel aktörlerin görüşlerinin göz ardı edildiğini belirtiyor:

''Tüm profesyonel değerlendirmelerin hiçbir önemi kalmadı. Söz bitti. Protestolar görmezden gelindi. Danışmanlar susturuldu. Umutlar boşa çıktı. Ve ordu, gelmiş geçmiş en tartışmalı savaşa girişiyor. Büyük Sıkıntı dönemine giriyoruz. İsrail’in maruz kalacağı zarar, elde edilecek faydadan çok daha büyük ve bu bile belirsiz.''

Yemini bunun, İsrail’in askeri ve siyasi karar alma mekanizmasında ciddi bir kriz olduğuna işaret ediyor.

İsrail’in askeri müdahalesinin uluslararası politik arenada ters teptiği vurgulayan Yemini, Netanyahu’nun operasyonları bir başarı olarak sunmasını alaycı bir dille eleştirerek hükümetin kararlarını tek taraflı, riskli ve ülkeyi derin bir kriz içine sürükleyen bir strateji olarak çerçeveliyor.

''Mart ayı başında sunulan Mısır planını kabul etmek mümkündü. Ve birkaç hafta önce, ortak bir belgede yalnızca Hamas iktidarının sonunu değil, aynı zamanda silahsızlandırılmasını da öneren Arap ülkeleri de aynı fikirdeydi.'' diyen Yemini, İsrail'i siyasi bir çöküşün beklediğini öngörüyor.

Katar operasyonuna da değinen Yemini, operasyonu jeopolitik ve stratejik bir eleştiri çerçevesinde değerlendirerek diplomatik ve stratejik risklerini ön plana çıkarıyor:

''İsrail, uzun yıllar sonra ilk kez, kendisiyle barış anlaşmaları imzalayan ülkeleri, onu ortadan kaldırmayı hedefleyen ülkelerin kollarına itmeyi başardı. Ve Netanyahu bu stratejik başarısızlığı bir başarı olarak adlandırıyor.''