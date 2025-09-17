AB'den İsrail'e yaptırım: Doha Zirvesi'nden çıkmayan yaptırım kararı AB'den geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Avrupa Birliği Komisyonu, Başkanı Ursula von der Leyen’in geçen hafta İsrail’e yönelik yaptırım teklifini duyurmasının ardından, Komisyonun keseceği desteklerin detaylarını açıkladı. Ancak uzmanlar ve gözlemciler, adımı “gösterişli ama etkisiz” olarak nitelendiriyor.

Yetkililer, Komisyonun kendi yaptırımları kapsamında “twinning” programlarını hedef alacağını belirtti. Bu program, AB üye ülkeleri ile İsrail makamlarını kamu yönetimi, mevzuat, enerji ve iklim politikası gibi alanlarda teknik uzmanlık paylaşımı için eşleştiriyor. Ayrıca, Abraham Anlaşmaları çerçevesinde bölgesel entegrasyonu destekleyen projelerin finanse edildiği “bölgesel tesis”in de askıya alınacağı duyuruldu.

Yetkili, İsrail’e yönelik 2025 yılı tahsisatının yaklaşık 6 milyon euro olduğunu ve bu miktarın henüz üye devletlerin onayına sunulmadığını belirterek, “Geçmiş yıllarda başlatılan projeler için de herhangi bir adım atılmayacak” dedi. 2020-2024 döneminde bu alanlara toplam 14 milyon euro ayrıldığı, 4,3 milyon eurosunun sözleşmeye bağlandığı ve kalan 9,5 milyon euronun da dondurulacağı bildirildi.

Ancak açıklamalarda, yaptırımların sadece AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın kısıtlı ticaret boyutunu kapsayacağı, gerçek anlamda ekonomik veya diplomatik bir baskı yaratmayacağı ortaya çıkıyor. Yetkili, “İsrail ile ticareti askıya almayı önermiyoruz, yalnızca tercihleri değiştireceğiz. Ticaret devam edecek, ancak farklı koşullarda; gümrük vergileri uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, AB’nin bu adımının sembolik niteliğe sahip olduğunu, İsrail’in AB’ye ihracatının sadece yüzde 37’sinin etkileneceğini ve uygulanacak tedbirlerin 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirtiyor.

Öte yandan Komisyon, işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler ve şiddet eylemlerinden sorumlu iki bakan Itamar Ben-Gvir ile Bezalel Smotrich hakkında sunulmuş yaptırım önerisinin yeni bir ivme kazandığını ifade etti. Ancak gözlemciler, AB’nin somut ve caydırıcı adımlar atmaktan hâlâ uzak olduğunu vurguluyor.