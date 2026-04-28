Pakistan’ın Afganistan Sınırına Saldırısı: 8 Sivil Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır hattında gerilim yeniden tırmandı. Yerel kaynakların aktardığına göre Pakistan ordusu, Afganistan’ın doğusundaki Kunar ve güneydoğusundaki Paktika vilayetlerine yönelik topçu ve füze saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırılarda en az 8 sivilin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların büyük bölümünün sınır köylerinde yaşayan siviller olduğu ve bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındıkları belirtildi. Yetkililer, saldırılar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde ciddi hasar meydana geldiğini ve çok sayıda ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Pakistan tarafı saldırıların sınır güvenliği ve militan gruplara karşı yürütülen operasyonlar kapsamında gerçekleştirildiğini savunurken, Afganistan’daki yerel yetkililer sivillerin hedef alındığını ve saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getirdi.

Son dönemde iki ülke arasındaki sınır hattında yaşanan çatışmaların ve karşılıklı suçlamaların artması, bölgede yeni bir güvenlik krizinin oluşabileceği yönündeki endişeleri artırıyor. Uzmanlar, özellikle sınır köylerinde yaşayan sivillerin artan askeri faaliyetler nedeniyle ciddi risk altında olduğunu belirtiyor.