Hizbullah: Silahlarımız şehitlerin emaneti, Lübnan'ın teminatıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Merkez Konseyi Üyesi Şeyh Hüseyin Ğabris, Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik günlük saldırılarına karşı örgütün şu ana kadar sabır gösterdiğini ancak bu sabrın sınırsız olmadığını belirtti. “Direnişin liderliği, uygun zaman ve yerde gereken cevabı verecektir” diyen Ğabris, Hizbullah’ın silahlarını asla teslim etmeyeceğini vurguladı.

Ğabris, “Direnişin silahı, şehitlerin ve mazlumların emanetidir. Bu silahı korumak, Allah karşısında üzerimize düşen bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı. Siyonist rejimin tehditlerine karşılık olarak ise “Akıl sahibi hiç kimse, kan dökücü ve hain bir düşman pusuya yatmışken silahını bırakmaz” dedi.

Hizbullah yetkilisi, sabrın sonsuz olmadığını hatırlatarak, “Bizim sessizliğimiz zayıflık değil stratejik bir tercihtir. Bu sabır bittiğinde düşman bunun bedelini ağır ödeyecektir” ifadelerini kullandı.

Şeyh Ğabris, muhtemel bir savaş durumunda Lübnan’ın İsrail için kolay bir hedef olmayacağını belirtti. “Geçmiş savaşlardan ders aldık. Düşman için öyle sürprizler hazırladık ki zamanı geldiğinde herkes görecek” dedi.

Hizbullah’a yakın kaynaklardan Lübnan Milletvekili Muhammed Raad da “Lübnan’ın güvenlik ve istikrarının anahtarı, düşmanın şartlarını kabul etmekte değil, onu ateşkes yükümlülüklerine uymaya mecbur bırakmaktadır” diyerek Batı destekli baskı girişimlerini reddetti. Raad, “Lübnan halkı, ordusu ve direnişinin oluşturduğu denklem ülkeyi özgür, onurlu ve galip tutacaktır” dedi.

Raad ayrıca, “Siyonist saldırganlığı durdurmak için bahaneler üretmeye çalışanlar ya düşmanın gerçek yüzünü bilmiyor ya da bilinçli olarak görmezden geliyor” ifadeleriyle Batı yanlısı çevreleri eleştirdi.