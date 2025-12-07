Harry S. Truman Uçak Gemisi Kızıldeniz’de Füze Saldırılarına Maruz Kaldı, 100 Milyon Dolar Hasar Oluştu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Donanması’nın resmi açıklamasına göre, Harry S. Truman uçak gemisi nükleer energiye sahip olmasına rağmen, Kızıldeniz bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Yemen kaynaklı birden fazla füze saldırısına hedef oldu. Sekiz ay boyunca bölgedeki görevine devam eden gemide, bu saldırılar neticesinde yaklaşık 100 milyon dolarlık maddi hasar oluştu.

Saldırılarda geminin çeşitli bölümlerinde önemli yapısal zararlar meydana gelirken, personel kaybına dair bilgi verilmedi. ABD donanma yetkilileri, geminin operasyon boyunca aldığı hasara rağmen görevlerini başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Kızıldeniz’de devam eden bu tür saldırılar, bölgedeki gerilimin derinleştiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, böyle kritik askeri araçların yüksek risk altında bulunmasının Amerikan donanmasının bölgedeki üstünlüğünü zora sokabileceğini ifade ediyor. Harry S. Truman gemisinin onarım ve güçlendirme çalışmaları için önümüzdeki dönemde önemli bütçe ve zaman ayrılması bekleniyor. Bu gelişmeler, bölgesel güvenlik dengelerini yakından etkileyebilir.