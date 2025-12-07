ABD Temsilcisi Barrack: Batı'nın Ortadoğu Politikaları Sykes-Picot Sonrası Tamamen Yanlış

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Katar'ın başkentinde düzenlenen Doha Forumu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Barrack, Batılı devletlerin Sykes-Picot anlaşması sonrası Ortadoğu'da izlediği politikaların bölge halklarının beklentilerine hiç uymadığını ve köklü hatalar içerdiğini ifade etti.

Barrack, yıllardır süren dış müdahalelerin bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu ve mevcut krizlerin esas kaynağının bu yanlış stratejiler olduğunu vurguladı. “Sykes-Picot çizgileriyle oluşturulan sınırlar, bölge gerçeklerini yansıtmıyor ve bu nedenle devam eden sorunların temeli oldu” dedi.

Bu sözler, ABD’nin resmi politikasında nadir rastlanan bir itiraf olmasının yanı sıra, Washington’un Orta Doğu’daki politikalarını yeniden gözden geçirme ihtiyacını da gözler önüne serdi. Uzmanlar, Barrack’ın açıklamalarını bölgedeki direniş ve özgürlük mücadelelerinin haklılığını destekleyen önemli bir ifade olarak değerlendiriyor.

Bölgedeki halklar ve hareketler, uzun süredir dış müdahalelere karşı egemenlik mücadelelerini sürdürüyor. ABD’nin üst düzey temsilcisinin bu açıklaması, direniş seslerine dolaylı da olsa güçlü bir destek niteliği taşıyor ve Ortadoğu’da yeni bir dönemin habercisi olabilir.