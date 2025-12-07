Seyyid Ali Fadlullah’tan Uyarı: Hükümetin Sivil Temsilci Ataması İsrail Baskılarını Tırmandırabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da saygın bir dini otorite olan Seyyid Ali Fadlullah, hükümetin önemli bir kararı olarak görülen müzakere süreçlerine sivil temsilci tayin etme hamlesini eleştirdi. Fadlullah, bu yöntemin aceleyle uygulandığını savunarak, bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden bu adımın İsrail’in işgalci politikalarını pekiştirebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Fadlullah, özellikle Filistin ve Lübnan direnişinin hassasiyet taşıdığı bu dönemde, hükümetin İsrail karşıtı direniş ekseninde daha sağlıklı ve kararlı adımlar atması gerektiğini belirtti. Sivil temsilcinin seçilmesinin, direnişin ortak mücadele ruhunu zayıflatabileceğini ve İsrail’in bölgedeki yayılmacı emellerine olanak tanıyabileceğini vurguladı.

Lübnan içindeki siyasi aktörlerin de bu tür adımlarda daha temkinli olması çağrısında bulunan Fadlullah, Filistin ve Lübnan halklarının direnişini desteklemenin önemine dikkat çekti. Bölgesel güç dengeleri ve direniş hareketlerinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, bu uyarı pek çok kesim tarafından ciddiyetle değerlendirilmekte.

Seyyid Ali Fadlullah’ın sözleri, İsrail işgaline karşı direniş cephesinin hassasiyetini bir kez daha ortaya koyarken, hükümetin atacağı sonraki adımlar konusunda kamuoyunda soru işaretleri yarattı.