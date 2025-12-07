Benin’de Darbe Girişimi Bastırıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Benin’de yaşanan kritik gelişme, ülkenin siyasi istikrarını sarsma potansiyeline sahip bir darbe girişimiyle gündeme geldi. Bir grup asker, devlet televizyonuna çıkarak Cumhurbaşkanı Patrice Talon’un görevden alındığını açıkladı. Bu beklenmedik hamle, halkta aniden büyük bir şaşkınlık ve belirsizlik yarattı.

Ancak hükümetin hemen ardından yaptığı resmi açıklamada, darbe girişiminin kısa sürede bastırıldığı, kontrolün devlet güçlerinde olduğu ve ülkenin normal yönetim hattına devam ettiği duyuruldu. Yetkililer, darbeci askerlerin etkisiz hale getirildiğini ve kamu düzeninin korunduğunu belirtti.

Bu olay, Benin’de siyasi tansiyonun yükseldiğini ve güç mücadelesinin iç ve dış dinamiklerden nasıl etkilendiğini gösteriyor. Uzmanlar, Batı Afrika’da artan darbe girişimlerinin bölgesel güvenliğe de olumsuz yansıdığını vurgularken, direniş hareketleri cesaretle buna karşı durmaya devam ediyor.

Benin halkının direniş ruhu ve demokrasi talebi, bu gibi denemeler karşısında kritik rol oynuyor. Darbe girişimine karşı hükümetin hızlı ve kararlı müdahalesi, ülkedeki direniş güçlerine moral sağlamanın yanı sıra, benzer girişimlerin önünde önemli bir engel oluşturdu.