  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

ABD’den Nükleer Üçlüde Modernizasyon ve Deneylere Geri Dönüş Planı

7 Aralık 2025 - 17:04
News ID: 1758791
ABD’den Nükleer Üçlüde Modernizasyon ve Deneylere Geri Dönüş Planı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, artan küresel tehditlere karşı nükleer kapasitenin güçlendirilmesi için nükleer üçlünün modernize edileceğini ve 1992’den sonra ilk kez nükleer denemelere yeniden başlanabileceğini duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in yaptığı açıklama, Washington’un nükleer caydırıcılık stratejisinde köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Hegseth, ülkenin nükleer üçlüsünün—yani kara tabanlı füzeler, denizaltıdan fırlatılan füzeler ve bombardıman uçaklarının—güncellenerek modern tehditlere karşı daha etkin hale getirileceğini belirtti.

1992’den bu yana nükleer deneme yapmayan ABD’nin, artan uluslararası gerilim ve tehdit ortamı nedeniyle yeni denemeler için hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Büyük askeri güç, bu adım ile hem stratejik üstünlüğünü tazelemeyi hem de rakiplerine karşı caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

Uzmanlar, ABD’nin bu yaklaşımının küresel nükleer dengeyi ve uluslararası güvenlik ortamını daha da karmaşıklaştırabileceğine dikkat çekiyor. Bölgesel direniş hareketleri ve barış yanlısı çevreler, bu tür hamlelerin savaş riskini yükselttiği uyarısında bulunuyor.

Washington’un nükleer programındaki bu yeni yönelimi, önümüzdeki dönemde uluslararası arenada sıkı takip edilecek ve direniş odaklarının karşı stratejilerini şekillendirmede önemli rol oynayacak.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha