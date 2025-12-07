ABD’den Nükleer Üçlüde Modernizasyon ve Deneylere Geri Dönüş Planı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in yaptığı açıklama, Washington’un nükleer caydırıcılık stratejisinde köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Hegseth, ülkenin nükleer üçlüsünün—yani kara tabanlı füzeler, denizaltıdan fırlatılan füzeler ve bombardıman uçaklarının—güncellenerek modern tehditlere karşı daha etkin hale getirileceğini belirtti.

1992’den bu yana nükleer deneme yapmayan ABD’nin, artan uluslararası gerilim ve tehdit ortamı nedeniyle yeni denemeler için hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Büyük askeri güç, bu adım ile hem stratejik üstünlüğünü tazelemeyi hem de rakiplerine karşı caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

Uzmanlar, ABD’nin bu yaklaşımının küresel nükleer dengeyi ve uluslararası güvenlik ortamını daha da karmaşıklaştırabileceğine dikkat çekiyor. Bölgesel direniş hareketleri ve barış yanlısı çevreler, bu tür hamlelerin savaş riskini yükselttiği uyarısında bulunuyor.

Washington’un nükleer programındaki bu yeni yönelimi, önümüzdeki dönemde uluslararası arenada sıkı takip edilecek ve direniş odaklarının karşı stratejilerini şekillendirmede önemli rol oynayacak.