Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya Federal Meclisi’nin aldığı kararla, ülkenin ordusunun büyütülmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Kabul edilen yasa ile gönüllü askerlik sistemi kapsamındaki personel sayısı, 2035 yılına kadar 260 bine yükseltilecek. Bu karar, Fransa’nın benzer bir askeri genişleme hamlesini izleyerek alınmış oldu.

Berlin yönetimi, Rusya ile artan gerilimleri göz önünde bulundurarak savunma kapasitesini artırmayı ve güçlü bir yedek kuvvet oluşturmayı amaçlıyor. Böylece Almanya, bölgesel güvenliği sağlama ve olası bir savaş durumunda hazırlıklı olma konusundaki kararlılığını ortaya koymuş oldu.

Uzmanlar, Almanya’nın bu stratejisinin Avrupa’nın genel askeri dengesinde belirleyici bir rol oynayacağını belirtiyor. Ayrıca, bu adım direniş hareketleri ve bölgesel aktörler tarafından dikkatle takip ediliyor. Almanya’nın savunma hattını güçlendirmek için gösterdiği bu çaba, küresel jeopolitik gerilimler içinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bölgedeki direniş merkezleri, bu büyümenin askerileşmeye karşı halkların haklı direnişini daha da sağlamlaştıracağı görüşünde. Almanya’nın askeri gücünü artırma kararı, benzer mücadelelerin sürdüğü farklı coğrafyalarda da yankı bulacak gibi görünüyor.