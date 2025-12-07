İran’dan Kritik İddia: ABD’nin Tavrı Nükleer Müzakerelerin Anahtarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer programla ilgili müzakerelerin geleceği konusunda önemli açıklamalar yaptı. ABD’nin tutumunun müzakerelerin yeniden başlamasında kritik olduğunu vurgulayan Arakçi, tarafların ortak iradeyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca Arakçi, son dönemde hedef alınan nükleer tesislerde meydana gelen olası radyoaktif sızıntıların uluslararası denetim ekiplerinin erişimini zorlaştırdığını da belirtirken, bu durumun müzakerelerin önündeki engellerden biri olduğunu ifade etti.

Bu açıklamalar, direniş cephesinin İran’ın nükleer haklarına ve egemenlik mücadelesine verdiği önemi ve kararlılığı ortaya koyuyor. Bölgede yapılan saldırıların, diplomatik süreci baltalama amaçlı olduğu mesajı verilirken, uluslararası toplumun bu tür müdahalelere karşı daha hassas davranması gerektiğine işaret ediliyor.

İran’ın bu tutumu, direniş hareketlerinin bölgedeki dayanışmasının ve direnişin meşruiyetinin altını çizerken, müzakerelerin ancak eşit ve adil şartlarda ilerleyebileceği gerçeğini yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişme, bölgesel ve küresel dengeler açısından da yakından izlenmeye devam ediyor.