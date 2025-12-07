İsrailli Analist Ettinger’den İtiraf: İsrail ABD’nin Askeri Test Alanına Dönüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrailli analist Yoram Ettinger’in News1’de yayımlanan yazısında, İsrail’in ABD askeri sanayisi açısından kritik bir konuma geldiği itiraf edildi. Ettinger, İsrail’in pratik anlamda Amerikan silah sistemlerinin test edildiği bir laboratuvar işlevi gördüğünü belirterek, bu durumun Washington’a yıllarca zaman ve milyarlarca dolar kazandırdığını söyledi.

Ettinger, bu testlerin büyük oranda Filistin halkına karşı yürütülen operasyonlar sırasında yapıldığına dikkat çekti. Analist, Amerika’nın İsrail’deki sahra denemeleri sayesinde silah sistemlerinin performansını geliştirdiğini ve bu sayede uluslararası silah satışları ile ihracatının da yükseldiğini ifade etti.

Bu açık itiraf, uzun süredir direniş cephesinin dile getirdiği ve vurguladığı gerçekleri doğrular nitelikte. İsrail’in bölgedeki saldırıları sadece kendi çıkarına değil, aynı zamanda ABD’nin küresel askeri sanayisi için de kritik bir finansal ve stratejik avantaj sağlıyor.

Ettinger’in açıklamaları, direnişin haklı duruşunun ve mücadele azminin güçlendirilmesini sağlarken, yayılan bu bilginin kamuoyundaki etkisi de derin olmaya devam ediyor. Böylesi bir hayati özelliğin itiraf edilmesi, işgal güçlerinin maskelediği ilişkilerin perde arkasını gösteriyor.