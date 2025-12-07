İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Öğrenci Günü Mesajı: İran Milleti Toprak Bütünlüğünü Savunmada Kararlı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclis’te gerçekleştirdiği gündem dışı konuşmada Öğrenci Günü’nü kutladı ve öğrencilerin İran’ın çağdaş tarihinde hegemonlara ve müstebitlere karşı toplumsal liderlik rolü üstlendiğini﻿ ifade etti. Galibaf, öğrencilerin bu mücadelede toplumun diğer unsurlarına da örnek teşkil ettiğini belirtti.

Galibaf, hegemonik düzen ve başındaki Amerika’nın İranlı öğrenciye karşı kalbinde derin bir kin ve düşmanlık beslediğini﻿ söyledi. Bu düşmanlığın temelinde, İranlı öğrencilerin tek başlarına bu güçlere karşı durmaları ve göğüs germeleri olduğu vurgulandı. Eğitimcinin sözlerine göre, bu fedakarlıklar sayesinde İran milleti demokrasi ve kalkınmanın hegemonik düzenin silahlarının altında asla ilerleyemeyeceği tarihsel bilincine ulaşmıştır.

İran’ın toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir güvenliği, Galibaf’a göre ancak milletin kendi öz gücüne dayanılarak korunabilir. Bu anlamlı günde yapılan açıklamalar, İran halkının direniş ruhunun ve öz kaynaklarla ilerleme kararlılığının altını çizdi.

Galibaf’ın sözleri, bölgedeki direniş hareketlerinin ve halkların kendi kaderlerini belirleme taleplerine anlamlı destek verirken, dış güçlerin müdahale ve baskılarına karşı kararlılığı bir kez daha ortaya koyuyor.