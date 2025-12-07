Netanyahu’dan Gizli Görüşme İddiası: Blair ile Gazze Planı Üzerine Temas

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyonist İsrail cephesinden sızan bilgiler, Başbakan Netanyahu’nun eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile gizli temaslar kurduğunu iddia ediyor. Bu görüşmenin, daha önce ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan ve Gazze Şeridi’nin yönetiminde Blair’in rol almasını öneren plan çerçevesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Kaynaklara göre, bu gizli buluşmada taraflar planın uygulanabilirliği ve bölgedeki etkileri üzerine kapsamlı görüşmeler yaptı. Netanyahu’nun, dünya kamuoyundan sakladığı söz konusu temas, İsrail’in bölgedeki stratejik hamlelerini güçlendirme arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Direniş cephesinde büyük tepki çeken bu iddialar, işgalci rejimin Gazze üzerindeki kontrolünü farklı yollarla pekiştirme çabalarının devam ettiğine işaret ediyor. Washington’un desteğiyle geliştirilen bu tür planların halkın iradesini hiçe saydığı sık sık vurgulanıyor.

Gizli görüşmenin detayları ve amaçları netlik kazanmadıkça, bölgedeki direniş dinamikleri bu tür hamlelere karşı daha dikkatli ve hazırlıklı olmayı sürdürecek. Bu gelişme, Filistin halkının özgürlük ve direniş mücadelesine karşı yürütülen yeni stratejilerin habercisi olarak yorumlanıyor.