Hakan Fidan’dan Kritik Uyarı: “Her Ülkede İki Ordu Olmaz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı son açıklamada SDG’nin HTŞ ile yapılan anlaşmayı uygulama konusunda kararlılık göstermediğini vurguladı. Fidan, "Herhangi bir ülkede iki ordu olamaz" diyerek, bu durumun bölgesel istikrar açısından sorun teşkil edeceğini ifade etti.

Fidan’ın açıklaması, bölgede güç dengelerinin ve askeri yapılanmaların dikkatle takip edildiğini gösteriyor. SDG ve HTŞ arasında sağlanan anlaşmanın hayata geçirilmemesi halinde siyasi ve askeri gerilimlerin artabileceği sinyalini verdi.

Bu açıklamalar, direniş dinamiklerinin ve bölgesel aktörlerin işbirliği ve uyum ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıyor. Bölgede tek bir askeri otoritenin olması gerektiği mesajı, gelecekteki güvenlik ve istikrar için kritik bir uyarı olarak algılanıyor.

Bakan Fidan’ın sözleri, direnişi destekleyen güçlerin ve halkların da dikkatle değerlendirmesi gereken önemli bir durumu yansıtıyor. Bu konudaki gelişmeler bölgenin siyasi seyri açısından belirleyici olmaya devam edecek.