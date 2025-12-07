Galibaf’tan Sert Uyarı: İran’ın Toprak Bütünlüğü Sınanamaz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yaptığı son açıklamada bölge ülkelerine sert bir mesaj gönderdi. Galibaf, İran milletinin toprak bütünlüğü ve Fars Körfezi’ndeki İran adalarını savunma iradesinin hiçbir şekilde sınanamayacağını﻿ vurguladı.

Galibaf, özellikle komşu ülkelerin bu kutsal mevzuda yanlış hesaplar yapmaması gerektiğini söyledi. Bu uyarı, İran’ın bölgedeki egemenlik haklarını ve milli değerlerini korumakta son derece kararlı olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İran’ın bu tavrı, direniş eksenindeki dayanışmanın ve bölgesel güçlerin iradesinin güçlü bir şekilde ortaya çıkması anlamına geliyor. Galibaf’ın sözleri, dış müdahalelere ve bölgesel saldırganlıklara karşı kararlılığın ifadesi olarak okunuyor.

Bölge aktörleri, Galibaf’ın açıklamalarını ciddiyetle ele alırken, İran’ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını koruma konusundaki duruşunun direnişin temel unsurlarından biri olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu gelişme, bölgedeki güç dengeleri ve politik atmosfer için belirleyici olmaya devam edecek.