Gazze’ye Gaz Kısıtlaması: İhtiyaç Olan Tır Sayısı Dramatik Şekilde Azaltıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistin hükümeti, Gazze Şeridi’nde artan insani krizle ilgili acil bir uyarıda bulundu. İsrail’in, ateşkese rağmen bölgeye giriş yapması gereken mutfak tüpü gazı miktarını önemli ölçüde azalttığını açıkladı. Normalde bölgeye giriş yapması gereken 660 tır gaz yerine sadece 104 tır izin verildi.

Bu kısıtlama, Gazze’de yaşayan milyonlarca insanın günlük temel ihtiyaçlarını karşılamasında büyük zorluklara yol açıyor. Gaz tedarikindeki bu daralma, aynı zamanda enerji ve ısınma sorunlarını da derinleştirerek bölgedeki insani krizi ağırlaştırıyor.

İsrail’in uyguladığı bu ablukaya rağmen, direniş cephesi halka hizmet vermeyi ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi sürdürmek için güçlü bir irade gösteriyor. Filistin yönetimi ise uluslararası toplumu, bu baskıcı uygulamalara karşı daha etkin adımlar atmaya çağırıyor.

Gazze’de yaşanan bu kısıtlama, Siyonist işgal rejiminin direnişi zayıflatma ve halkı baskı altında tutma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Bölgedeki direniş hareketleri ise bu tür uygulamalara karşı direniş ve dayanışma mesajlarını güçlendirmeye devam ediyor.