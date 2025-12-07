Hamas Lideri Halil el-Hayye’den Kritik Şart: Silahlar Devlete Teslim Edilmeli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki liderlerinden Halil el-Hayye, hareketin silahlarının Filistin devleti bünyesindeki resmi hükümete devrinin şartlarını net bir şekilde ortaya koydu. El-Hayye, bu adımın ancak Filistin devletinin egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması ve hükümet kurumlarının tam işleyişe kavuşması durumunda mümkün olacağını belirtti.

El-Hayye, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme mücadelesinin devam ettiğini vurgularken, silahların devri konusunda karşılanacak koşulların geçici değil kalıcı barış ve istikrarın teminatı olacağını ifade etti. Bu konuda geniş kapsamlı bir güven ortamının oluşturulması, Hamas’ın temel önceliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Açıklama, direniş hareketlerinin kendi meşruiyetini ve halk tarafından kabulünü korurken, ulusal birlik için somut adımların gerekliliğini ortaya koyuyor. El-Hayye’nin mesajı, Filistin direnişinin hem askerî hem de siyasi boyutlarını dengede tutma kararlılığını yansıtıyor.

Bu süreç, Filistin içindeki siyasi dinamiklerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası aktörlerin de yakından takip ettiği kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Hamas liderinin şartları, barış ve direniş arasındaki hassas dengeyi şekillendirecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.