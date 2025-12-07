Suriyeli Kabilelerden Güçlü Dayanışma: Şeyh Gazal Gazal’ın Çağrısına Grevle Cevap

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriyeli kabileler, uzun süredir devam eden zorluklara karşı birlik ve direnişi güçlendirmek üzere önemli bir adım attı. Şeyh Gazal Gazal’ın çağrısıyla bir araya gelen kabile liderleri, ortak dayanışma bildirisi yayımladı ve ülke genelinde kapsamlı bir grev düzenleme kararı aldı.

Bu çağrı, sadece ekonomik ya da sosyal talepleri değil, aynı zamanda Suriyeli halkın haklarını ve direniş azmini yansıtıyor. Kabileler, ulusal birliğin, hakların korunmasının ve dış baskılara karşı güçlü durulmasının ancak böyle bir ortak hareketle mümkün olacağını vurguluyor.

Grev kararı, bölgedeki direniş ruhunun yeni bir ifadesi olarak değerlendirilirken, geniş bir halk desteği kazanması bekleniyor. Şeyh Gazal’ın liderliğinde gerçekleşen bu eylem, Suriye’deki halk hareketlerinin yükselişinin ve direnişin önemini tekrar ortaya koyuyor.

Uzmanlar, kabilelerin bu direniş çağrısının bölgesel siyasette de etkili olacağını, yavaşlayan toplumsal mücadelelerin yeniden ivmelenmesine yol açacağını belirtiyor. Suriyeli kabilelerin birlik ve dayanışma sinyali, sadece ülke sınırları içinde değil, dış müdahalelere karşı da güçlü bir mesaj olarak kayda geçiyor.