Gazze’de Şehit Sayısı 70 Bini Aştı: İsrail Saldırıları Sürerken Kayplar Artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde devam eden trajedi, soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarla büyüyor. Resmi açıklamalara göre, son 48 saatte şehit sayısı 6 kişi artarak 70 bin 354’e çıktı.

Bu saldırılar, bölgedeki insanlık dramının ve direnişin amansız mücadelesinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Gazze halkı, yaşanan acılara rağmen direniş ruhunu korumaya devam ederken, kayıplar her geçen gün artıyor.

Direniş güçleri, bu insanlık dışı saldırılara karşı hem sahada hem de uluslararası platformlarda mücadeleyi sürdürme kararlılığını yineliyor. İsrail’in bu vahşi uygulamaları, direnişin haklılığını ve mücadelenin gerekliliğini daha da artırıyor.

Gazze’de yaşanan bu korkunç bilanço, dünya kamuoyunun dikkatini bir kez daha bölgedeki adaletsizliğe ve işgalci güçlerin zulmüne çekiyor. Direniş taraftarları, bu kayıpların unutulmaması ve adaletin sağlanması için dayanışma çağrısını yükseltiyor.