İsrail’den Şeba Çiftlikleri ve Cebel Eş-Şeyh’te Yeni Tatbikat Duyurusu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Katil İsrail ordusu, bölgedeki gerilimi tırmandıracak yeni bir adım attı. El Cezire’nin aktardığına göre, İsrail ordusu cumartesi gecesi yayımladığı bildiride, Pazar günü Şeba Çiftlikleri ve Cebel Eş-Şeyh bölgelerinde askeri tatbikat başlatacağını açıkladı.﻿

Bu duyuru, bölgedeki direniş ve savunma güçlerine karşı yapılacak çeşitli provokasyonları ve tehditleri beraberinde getiriyor. İsrail’in böylesi hamleleri, işgal altındaki topraklarda gerginliği artırmak ve bölgesel istikrarı sarsmak amacı taşıyor.

Direniş grupları, bu tür askeri tatbikatları kendi topraklarında haklarının ve egemenliklerinin ihlali olarak değerlendirip, karşı tedbirler konusunda uyarılarda bulunuyor. Halk ve direniş cephesi, bu provokasyonlara karşı uyanık ve kararlı bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Bölgede yaşanan gelişmeler, uluslararası kamuoyunun ve direniş destekçilerinin tepki ve dikkatini çekiyor. Yeni tatbikatın sonuçları, bölgesel direniş mücadeleleri ve güvenlik dengeleri açısından kritik bir seyir izleyecek.