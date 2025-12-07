Almanya Yeşiller Partisi’nden Merz’e Netanyahu’ya Karşı Sert Baskı Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya’da muhalefet partisi Yeşiller, Şansölye Friedrich Merz’i soykırımcı İsrail rejiminin yasa dışı yerleşim politikalarına karşı daha kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı. Parti lideri Franziska Brantner, Gazze’deki insani durumun “kabul edilemez” olduğunu belirterek, ateşkesin kırılganlığının ve yerleşimci şiddetinin giderek arttığını vurguladı.

Brantner, Batı Şeria’daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatarak, İsrail’in aşırı sağcı bakanları Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’e karşı yaptırım uygulanmasını talep etti. Bu çağrı, Almanya’daki muhalif seslerin bölgedeki ilhak ve işgal politikalarına karşı yükselen tepkisini gösteriyor.

Yeşiller Partisi’nin bu yaklaşımı, direnişin haklılığına ve işgalci rejimin baskıcı uygulamalarına karşı uluslararası toplumu harekete geçirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Almanya içindeki bu sert tavır, bölgede barış ve adalet mücadelesine destek olarak görülüyor.

Bu gelişmeler, işgal karşıtı direniş cephesinin uluslararası arenada artan etkisini ve destekçilerini artırmaya devam ettiğinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.